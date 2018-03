Día de la Mujer: Andrés Wiese se viste de mujer y sorprende con emotivo saludo [VIDEO y FOTOS]

Andrés Wiese se vistió como mujer para conmemorar el Día de la Mujer. El popular "Ricolas" utilizó una peluca y se maquilló el rostro para sumarse a los homenajes por este día. "Igualdad, respeto y justicia. No están solas",escribió el actor en Instagram.



La publicación de Andrés Wiese en Instagram alcanzó los 8.743 me gusta. Los seguidores del actor elogiaron su actitud desenfadada. "Felíz día a todas nosotras, es una muestra de que amas y aprecia a las mujeres", escriben las seguidoras del actor en la mencionada red social.



De esta manera, Andrés Wiese se suma a la larga lista de figuras televisivas nacionales e internacionales que utilizan sus redes sociales para homenajear, saludar y brindarle apoyo a las mujeres en su día.



Andrés Wiese siempre se ha mostrado afín a las causas que buscan el empoderamiento de la mujer y la lucha contra la violencia de género. El joven actor no le teme a las críticas y se luce con este atuendo.



Como se recuerda, Andrés Wiese actúa en la serie Cumbia pop y está satisfecho con la sintonía del proyecto televisivo. “El verano es complicado, año a año el encendido cae por las nuevas plataformas, pero a pesar de eso hay un público que nos acompaña", contó el actor a Trome.pe



