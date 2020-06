Lady Guillén después de escuchar la defensa de Andrés Wiese , sobre la acusación de acoso de Mayra Couto , respaldó a la actriz y pidió a las autoridades hacer justicia.

“Yo no le creo nada a ese hombre, a quien sí le creo es a Mayra. Él ha certificado lo que ella dijo cuando viajaron a Nueva York (que intentó besarla) y que se sintió vulnerada. Sinceramente, me pareció que actuaba”, precisó la conductora de ‘Tengo algo que decirte'.

Ha dejado entrever que tomaría acciones legales contra Mayra y la menor.

Creo que las autoridades deben investigar el caso de la menor, pedir el peritaje psicológico del presunto agresor y en cuanto a Mayra, la verdad me parece mal que quiera querellarla por difamación cuando se ha referido a ese episodio en Nueva York, donde ella le dijo no.

Muy delicado el tema...

Sí, y esto lo digo en líneas generales, cuando al presunto agresor le dices no, su verdadera personalidad compulsiva y agresiva sale a relucir en contra de su víctima, es un perfil que se ve a diario en hombres que asesinan a sus mujeres.

MAYRA RESPONDE A ANDRÉS WIESE

Después de que Andrés Wiese reconociera que intentó besar a Mayra Couto, en un viaje que hicieron a Nueva York, pero ella lo rechazó, la actriz le envió un contundente mensaje.

“Sí, no me gusta Andrés Wiese, me gustan los hombres inteligentes que tienen temas de conversación, estudiosos, humildes y bien chamba. Sorry”, escribió Mayra en su Twitter.

Durante la entrevista que dio Andrés Wiese a ‘La banda del chino’ negó que haya violentado a Mayra cuandotra bajaron en ‘Al fondo hay sitio’.

“Sí confieso que hubo un acercamiento, porque además habíamos pasado esta noche de Nueva York en el teatro, tomamos unos tragos... al llegar al hotel fuimos a mi habitación, ella me estaba mostrando unos videos. Reconozco que leí mal una señal, yo me equivoqué e intenté darle un beso, que ella lo frenó”, dijo el actor.

Luego, negó que haya realizado tocamientos indebidos a su compañera.

“Yo he tratado de ser siempre un profesional. Díganme en qué momento yo la rozo, en qué momento la ahorco... En ‘Al fondo hay sitio’ no se hubiera permitido, todos los que trabajan ahí son personas correctas”, señaló.

Andrés Wiese confesó que sí intentó besar a Mayra Couto, pero nunca la violentó