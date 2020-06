Andrés Wiese continúa en el ojo de la tormenta por las denuncias de acoso por parte de Mayra Couto y una menor de edad de 17 años. Según la actriz, vivió un infierno al lado del actor cuando trabajaban en ‘Al fondo hay sitio’, mientras que la adolescente aseguró que le mandó fotos desnudo y le pidió que hiciera lo mismo a través de Instagram.

Ambas acusaciones han desatado una batalla campal en las redes sociales ya que, mientras los seguidores de ‘Ricolás’ tratan de defenderlo a capa y espada argumentando en contra de la joven y de ‘Grace’, muchos otros consideran no hay justificación que valga para su accionar.

Con respecto a la denuncia de Mayra Couto, los seguidores del actor dudaron su testimonio, ya que la vieron posar feliz varias veces a su lado. “Ya tenía tiempo que actuaba en otras series, por lo que digo que ella sabe como se maneja todo esto. Que le iba a hacer Andrés Wiese, no creo que le haya amenazado y si es el caso, Mayra no es una niña para caer en esos juegos”, “Andrés Wiese volvió a trabajar con Mayra Couto en cumbia pop y ella fuera de cámaras posaba muy feliz con él, incluso hay una foto de Andrés donde está con Erick y Mayra (ella muy feliz posando al lado de el) harías eso con tu acosador?”, trataron de defenderlo.

“Las mujeres están criticando a Mayra Couto??? Andrés Wiese puede ser churro pero lo que denuncia Mayra no se puede justificar con nada. Está mal y punto. Me enferma esa gente que anda más preocupada por la reputación de Andrés Wiese que por cómo se habrá sentido Mayra durante tanto tiempo. Un sol de empatía porfa”, contestaron quienes apoyan las denuncias.

Por otro lado, sobre la denuncia de la adolescente, que contó para el programa de Magaly Medina que Andrés Wiese la contactó luego de que lo haya etiquetado en una historia, le envió fotos privadas y le pidió que le mandara lo mismo a ella; los fans del actor indicaron que la menor ‘sabía en lo que se metía’.

“La tipa sabía en qué se metía. No hay víctima en esta situación. Pero mamita, desde chiquita me enseñaron a decir no y respetarme, y tu teniendo flaco te pones hacer tus cositas”, “Todo fue consensuado. No se debe tratar temas como acoso tan a la ligera”, fueron algunos mensajes a favor de Andrés.

Mientras, sus detractores indicaron que no hay argumento con el que salga bien parado. “Andrés Wiese pudo crearse una cuenta de Tinder si estaba tan necesitado. Esa app es solo para mayores de edad”, “La chica tenía 17 años, por más que ella le pidiera fotos, Andrés Wiese es un hombre de 36 años, te toma un segundo darte cuenta que lo mal que está pedirle tfotos y mandar fotos desnudos a una menor de edad”, indicaron en Twitter.