Como Productor y Director de la teleserie AFHS, quiero informar de que, como es lógico, estaba muy al tanto de los sucesos diarios durante las grabaciones, apoyado por el equipo de producción que dirigía la Señora Estela Redhead productora ejecutiva, los Directores de Televisión y sus asistentes, y ellos jamás me mencionaron algún comportamiento del señor Wiese que esté fuera de lo profesional. Quiero agregar, que mis oficinas siempre estuvieron abiertas para cualquier tipo de queja, incomodidad o demanda de todo el personal, actores, técnicos, producción y servicios que en la teleserie laboraba, y por lo tanto era común ver subir al personal a mis oficinas, por diversos motivos, unos para aportar a la serie y otros con problemas de toda índole, para solucionarlos en lo posible. Durante esos ocho años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor Andrés Wiese. La señorita Mayra Couto a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, actriz del programa, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y en ninguna de ellas, insinuó o mencionó al señor Andrés Wiese. Pienso que hay que ser muy respetuoso de las honras ajenas y que hay que tener mucho cuidado en mancillarlas. No sé dónde leí lo siguiente: “No hagas periodismo, si no es para enaltecerlo”

EFRAÍN AGUILAR