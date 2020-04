Luego de la polémica que se generó en redes sociales cuando Andrés Wiese denunció ser víctima de acoso tras una publicación que hizo en Facebook, el actor volvió a compartir una nueva receta que se volvió rápidamente en viral y no fue exenta de recibir comentarios de sus seguidoras.

En sus redes sociales, Andrés Wiese compartió la receta de un crocante de manzana y recibió comentarios en los que resaltan su belleza pero advierten que los realizan ‘con todo respeto’.

“Con todo respeto, qué guapo”, “Qué rico se ve y el postre también, con todo respeto”, “Qué buena y rica receta, con todo respeto”, son algunos de los comentarios que aparecen en su perfil de Facebook y que muchos consideran haber sido escritos sarcásticamente.

HARTO E INDIGNADO

Así se mostró Andrés Wiese luego de recibir cientos de mensajes muy subidos de tono y de corte sexual por publicar la receta que siguió para preparar el postre 'tres leches’. El actor usó su cuenta de Instagram para expresar su incomodidad y fastidio frente a esta situación, además de mostrar un pantallazo con los comentarios obscenos.

“Hace unos días publiqué un postre para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esta publicación que ha salido este tema y creo que está bien que se discuta”, comienza Andrés Wiese en su comunicado publicado en Twitter.

“Leer comentarios así no me hace sentir el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso...es preocupante”, continúa el comunicado del actor.