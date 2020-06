A través de una videollamada con Magaly Medina, el siempre polémico Rodrigo González opinó sobre el caso de Andrés Wiese y la denuncia que hizo una menor de 17 años al asegurar que el actor le envió videos desnudo.

En medio de sus declaraciones, ‘Peluchín’ indicó que la modelo Thaiss Felman terminó con Andrés Wiese luego de que él publicara por error un video íntimo en su cuenta de Instagram, el mismo que luego pidió que no compartieran.

"¿A quién se lo mandaría? ¿a quién se lo estaría mostrando Andrés Wiese? Que yo sepa él estaba con Thaiss Felman. Ella se hizo conocida en la ‘fiesta del terror’ con Nicola Porcella. De pronto los vimos a los dos (Andrés y Thaís) y lo aceptaron públicamente. Empezaron la cuarentena juntos. Todo iba muy bien; colgaban las recetas, cocinaban juntos. Hacían vida de pareja como recién estrenada. Se notaba que estaban en la misma casa. Así empezó todo cuando se inició la cuarentena el 16 de marzo”, comentó Rodrigo González.

Menor de edad denunció que fue víctima de acoso por parte de Andrés Wiese. (Magaly Tv-TROME)

Según cuenta Peluchín, Thaiss Felman tomó la decisión de terminar la relación debido a los reiterados rumores que le habRían llegado que aseguraban que Andrés Wiese siempre se comunicaba a de esa forma con sus seguidoras.

"En los últimos días, Thaís ya no estaba en la casa de Andrés. Y lo que a mí me había trascendido, de un entorno muy cercano, es que las cosas empezaron a no ir bien cuando ella recibe información y lo encara a él por hacer este tipo de cosas (enviar videos desnudo a sus seguidoras). Esto sería una constante de él. Esta información fue como la gota que terminó por acabar la relación. Yo sabía que habían terminado por esto hace unos días, pero no podía decir nada si no tenía pruebas”, agregó

Rodrigo González explicó por qué Thaiss Felman terminó con Andrés Wiese. (Magaly TV-TROME)