Durante su programa, Andrés Hurtado se enlazó en vivo con Génesis Alarcón, aun esposa de Andy Polo, desde el departamento que le pagaron sus hijas por seis meses. Además, el conductor se comprometió en entregarle una manutención para ella y los hijos del futbolista.

“Por si acaso, yo me voy a encargar 6 meses de la manutención tuya y de tus hijos, desayuno, almuerzo y cena (…) Hace 15 días, ya te mandé 2 000 soles, ahora te voy a mandar 2 000 soles más para que tengas cada mes”, indicó.

El dinero fue entregado, en efectivo a Génesis Alarcón, durante la emisión de ‘Sábado con Andrés’.

Asimismo, indicó que “tratará” de conseguir un abogado para ella en Estados Unidos, país en el que radica Andy Polo debido a su trabajo. “Lo que sí voy hacer es intentar ayudarte en los EE. UU. Voy a tratar de buscar con mucho amor y con mucho cariño. No es una ley que me diga haz esto, me gusta hacerlo con cariño, despacio”, agregó.

Andrés Hurtado no se encargará de los útiles de los hijos de Andy Polo

Durante la última semana, Génesis Alarcón reveló que no tiene dinero para matricular en colegio a los hijos que tiene con el seleccionado, esto a pocos días de iniciar el año escolar.

“Lo que hoy me preocupa es el colegio porque el papá no se pronuncia”, manifestó en una entrevista con periodista Magaly Medina.

‘Chibolín’ anuncia que entregará 2 mil soles mensuales a la esposa de Andy Polo (Video: Panamericana TV)

Este último sábado, el popular ‘Chibolín’ anunció que no costeará los gastos de los útiles escolares de los hijos de Andy Polo. “Lo único que no voy a poder es, como me dijeron algunos medios, ¿te vas hacer cargo del colegio de sus hijos? Eso no lo voy a poder hacer, porque imagínate encargarte del colegio de todos los hijos del Perú”, agregó.

“Lo que sí me encargo es de no te falte un pan , que no les falte lo principal, una comida y un techo, yo sé que Dios los va bendecir y en seis meses tengas todo lo que a ti te corresponde”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR