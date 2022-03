Dalia Durán respaldó a Génesis Alarcón, quien denunció a su esposo, el futbolista Andy Polo, por descuidar a sus hijos y maltratarla física y psicológicamente, y dijo que, como madre, le afectó mucho escuchar el audio donde uno de los hijos del futbolista le dice a su mamá ‘por favor, que no te pegue, dale el celular’.

“ Anoche, escuché el audio y, como mamá, me partió el alma escuchar la voz del niño. Los niños lamentablemente son los más perjudicados cuando hay estas situaciones. Le recomiendo a Génesis que se apoye en su familia, es una mujer joven y puede salir adelante. En mi caso, no tengo familia aquí, tengo cuatro hijos pequeños y es difícil salir a laborar, pero igual hay que salir adelante. Sé lo que es pasar necesidad teniendo hijos y le doy todo mi respaldo como mujer. Ella y yo tenemos la facilidad de que se nos escuche, pero hay muchas mujeres que viven lo mismo y no son escuchadas”, dijo Dalia.

¿Le aconsejas que reciba ayuda psicológica junto a sus pequeños?

De todas maneras, una persona que pasa por una situación así necesita apoyo. Ella tiene a su mamá, si yo hubiera tenido un abrazo de mi madre cuando más la necesité, quizás muchas cosas habrían sido diferentes.

Génesis en estos momentos está en un proceso legal…

Creo que él jamás debió descuidar a sus hijos, a veces las relaciones terminan, pero los hijos son para toda la vida, no te puedes divorciar de ellos, todo en la vida se paga.

¿Tú cómo estás?

Bien, tranquila, trabajando, llevando sustento a mi hogar. Tengo que estar fuerte, no puedo volver a caer y eso lo tengo clarísimo. A Génesis le deseo buenas vibras y que se empodere, así como yo lo vengo haciendo poco a poco. No es fácil, tampoco te voy a decir que estoy al cien por ciento, pero es un proceso y estoy segura de que ella lo logrará por el amor que le tiene a sus hijos.

Magaly queda afectada por caso Andy Polo

Tras concluir la entrevista con la abogada de Génesis Alarcón, la conductora Magaly Medina se mostró visiblemente afectada por la situación de la aún esposa de Polo y envió un discurso a las mujeres.

“Esperemos que las Génesis Alarcón de nuestro país encuentren justicia y no se la pasen mendigando, goleadas y humilladas nunca más. Se sale adelante, solo es cuestión de tomar la decisión de gritar muy alto para que el mundo las escuche”, expresó.

Además, Magaly Medina no pudo continuar con su programa y pidió ir a un corte comercial, a pesar que su pauta le marcaba el anuncio de un auspiciador.

“Tenemos que ir a un corte comercial. El tema ha sido tan fuerte que afecta tanto la verdad, que prefiero ir a un corte, que me disculpen mis auspiciadores”, dijo.