SIGUE LA POLÉMICA. Luego de varias semanas de la fuerte denuncia de Genesis Alarcón, quien acusó a Andy Polo de maltratarla física y psicológicamente, el futbolista le envió una carta notarial a Magaly Medina para que se rectifique de los calificativos que le lanzó.

“Supongo que lo que quiere es demandarme, me acaba de enviar esta carta pidiéndome que detenga el daño que le vengo ocasionando y me solicita que me rectifique públicamente de tantas mendacidades que ‘ha expuesto contra mi persona, de lo contrario acudiré a las vías legales correspondientes para proteger mis derechos constitucionales”, leyó la popular Urraca.

En ese sentido, la periodista indicó que rechaza los términos que usó el abogado de Andy Polo y aseguró que su defensa le contestará la carta notarial por escrito. “Le quiero decir a Andy Polo que hace muchos años en este programa yo le brindo mi tribuna a hombres y mujeres que denuncian algo, que reclaman justicia”, dijo Magaly Medina.

Asimismo, aclaró que ella solo da su opinión en base a lo que escucha de las mujeres maltratadas que usan su programa como tribuna.

Andy Polo le envió una carta notarial a Magaly Medina para que se rectifique de sus palabras luego de exponer la denuncia de maltrato de su aún esposa.

