Claudia Zumaeta, abogada de Genésis Alarcón, criticó a Andy Polo por no cumplir con el acuerdo previo que habían tenido. Según detalló, tanto ella como su patrocinada están confundidas porque el futbolista no se presentó a firmar la conciliación.

“Me respondieron que estaban de acuerdo (sobre la fórmula conciliatoria) a excepción de que nosotros habíamos planteado el 45% de sus ingresos y él pedía el 40%, le dije que estábamos dentro del rango y que no habría ningún problema”, explicó.

La letrada Claudia Zumaeta manifestó que la falta de compromiso del futbolista provocó que su abogada renuncie a su defensa. “Ha sido responsabilidad unilateral del señor Andy Polo en no haber querido firmar”, agregó.

Abogada de Génesis Alarcón sobre Andy Polo: “Si se tiene que quedar sin trabajo que así sea”

En otro momento de la entrevista, la abogada de Génesis Alarcón enfatizó que continuarán el proceso hasta la última instancia.

“Nuestra intención no es que se quede sin trabajo, pero lo voy a sentir mucho si el señor se tiene que quedar sin trabajo, que se quede, porque se lo merece. Como persona no vale ni un céntimo, y como padre está demostrando que no vale nada”, sentenció.

