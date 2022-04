Han pasado casi dos meses de la denuncia que le cayó a Andy V por presunta violación sexual, en agravio de una mujer de 30 años con transtorno del desarrollo intelectual. Según el cantante, nunca abusó de la joven que lo denunció.

“Lo que más me duele, lo que no puedo soportar es que me hayan puesto ese título de violador, porque violador no soy, no violé a nadie”, acotó en declaraciones a Magaly Tv La Firme. “Estoy con mi consciencia tranquila gracias a Dios, no la violé, no la abusé sexualmente, no la conocía”, agregó.

Andy V acudió a la Fiscalía de Lima Sur para dar su declaración, luego de haber faltado a la primera citación. A su salida del lugar, conversó con los urracos de Magaly Medina y los llevó hasta el lugar de los hechos para dar su versión.

“Si hubiese habido una violación, se hubiese visto, la chica hubiese gritado, todo se podía escuchar porque todos hemos estado tomando hasta mediodía del día siguiente”, explicó. “Espero que se aclaren las cosas porque necesito trabajar... la verdad va a salir en su momento como tiene que ser”, acotó.

Asimismo, indicó la denuncia es armada. “Es estrategia de este pata que me agredió, para evitar ser denunciado, yo lo iba denunciar por tentativa de homicidio, me robó mi reloj... si quería denunicarme por lo que él aduce, por qué no lo hizo en ese momento”, indicó Andy V.

PEDIRÁN PRISIÓN PREVENTIVA PARA ANDY V

El abogado de la presunta agraviada contó que solicitaron que le dicten prisión preventiva a Andy V porque hay peligro de fuga, ya que no tiene arraigo laboral ni domicilio conocido. “Sus versiones son contradictorias, le han practicado cámara Gessel a la víctima y ella ha narrado los hechos”, dijo el abogado.

