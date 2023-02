Anelhí Arias Barahona está más que feliz con su nueva pareja, Rodrigo Ibáñez, con quien acaba de cumplir seis meses de relación sentimental. La artista, quien vive en Miami, Estados Unidos actualmente, comentó que ya se encuentra conviviendo con su nuevo ‘colágeno’ al lado de sus hijas.

“Vivimos en una casa muy grande y bonita, con piscina y todas las comodidades. Me ‘secuestró' con todo y mis hijas jajaja. Él es muy lindo y siempre me está sorprendiendo. Somos muy felices”, dijo la rubia en declaraciones en exclusiva para Trome.

Además, indicó que aún no tienen planes para casarse y están dejando que su relación ‘fluya’, aunque está muy enamorada. “Quisiera muchas cosas con él, me veo en una vida juntos porque es la persona que esperé y Dios me lo mandó en el momento preciso. Siento mucha paz y tranquilidad, lo que no he sentido en otras relaciones”, refirió.

En ese sentido, Anelhí Arias no descarta convertise en madre nuevamente con Rodrigo Ibáñez. “A él también le fascina la idea de tener un bebé, sobre todo porque no es papá aún. Hemos conversado de todo, tenemos muchos planes... todo se lo vamos a dejar al tiempo y al destino”, señaló ilusionada.

Según la rubia, su nueva pareja es un caballero y quiere mucho a sus hijas, además que mantiene una muy buena relación con su familia. “Él no solo me quiere a mí, sino que se ha ganado el cariño y el respeto de mis hijas. Es súper tierno, cariñoso, romántico, atento y está pendiente de nosotras a cada momento”, dijo.

Rodrigo Ibáñez, pareja de Anelhí Arias

¿QUIÉN ES RODRIGO IBÁÑEZ, LA NUEVA PAREJA DE ANELHÍ ARIAS?

Rodrigo Ibáñez es un peruano mucho menor que Anelhí Arias, que decidió buscar un mejor futuro en Estados Unidos. No tiene hijos, llegó al país del ‘Tío Sam’ hace algún tiempo y se desempeña como músico percusionista. Sus padres, que también radican en EE.UU, son Ronald y Lucy y han recibido con los brazos abiertos a la rubia en su familia.

Rodrigo Ibañez, pareja de Anelhí Arias

Hace unos días, la artista compartió en Instagram el tremendo regalazo que le dio su novio por su tercer aniversario, nada menos que una camioneta Lexus. “Mis hijas te adoran, mi madre también y mi familia. Eres lo que siempre quise para mi. Te Amo con la vida amor mio”, escribió en sus redes sociales en señal de agradecimiento.

¿CÓMO SE CONOCIERON ANELHÍ ARIAS Y RODRIGO IBÁÑEZ?

Según Anelhí Arias, su hija mayor la motivaba para que salga y conozca personas, luego del nuevo fracaso que protagonizó con Dayron. “Me decía que me dé la oportunidad de conocer a alguien y seguí su consejo”, comentó para Trome.

La rubia aseguró que ya conocía a Rodrigo Ibáñez desde hace algún tiempo, solo que en ese momento salía con otra persona. “Y bueno, ahora que me tomé mi tiempo para estar sola y acomodar mis ideas, decidí hacerle caso a mi niña y aquí estamos”, reveló.

