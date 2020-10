La fashionista Aneth Acosta dijo que Sheyla Rojas está dando la cara y saliendo adelante, luego de sufrir mucho por el cargamontón que le hicieron debido al ‘affaire’ que tuvo con el seleccionado Luis Advíncula.

Aneth, Sheyla hace unos días animó un evento salsero, ¿sigues en comunicación con ella?

Nos hablamos cada dos días. Sheyla sufrió un bache emocional muy fuerte, todo el cargamontón que le hicieron le chocó mucho y ahora está dando la cara para poner las cosas en su sitio y demandar a quien tenga que demandar. Cómo es posible que en el Perú te puedan insultar, mancillar tu honra sin ninguna prueba, que de tu boca salgan cosas e insinúes otras y quedes impune, tener una pantalla de televisión es mucha responsabilidad, no se debe jugar con el doble lenguaje. No entiendo lo de Irvin (Vera), él trabajó conmigo y no tengo queja de su desempeño, pero no sé cuál era el grado de amistad que tenía con Sheyla.

Ahora se le ve con mejor semblante...

Se está reactivando, la juzgan porque es una mujer soltera que tuvo un cariño, una ilusión con una persona soltera y encima le arrebatan su trabajo, ese fue un duro golpe, sufrió mucho psicológicamente. Ahora está trabajando porque debe mantenerse y también a su hijo.

Sheyla Rojas: Así fue su regreso a los escenarios como animadora de concierto virtual - TROME