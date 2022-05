El cantante Angelo Fukuy contó que está trabajando a full para realizar su boda religiosa y pronto lanzará un nuevo tema.

“Estoy full chamba, prácticamente vivo en el bus. Mi esposa Wendy (Dyer) me quiere matar, mi mamá me quiere matar, mi suegra me quiere matar, pero ¿qué puedo hacer?, tenemos que trabajar, ya falta poco para llenar el chanchito y hacer la boda religiosa a lo grande”, dijo el cantante.

¿Dónde será la celebración?

Vamos a celebrar el matrimonio religioso en Trujillo, como se debe, con toda la familia y amigos.

Comentaste que lo habían planeado hace más de un año.

Sí, antes de la pandemia ya habíamos pagado el 90%, pero llegó la pandemia y tuvimos que aguantarnos un poco. Por eso el año pasado nos casamos por civil y ahora toca el religioso.

Ya tienen fecha...

Fecha no, pero Dios mediante será en noviembre. Ya tenemos todo, el local, la Catedral, las orquestas porque habrán varias orquestas. Voy a tirar la casa por la ventana.

¿Hay planes para aumentar la familia?

Lo hemos conversado, pero toda esta situación de inestabilidad nos impide muchas cosas. Nos hemos aguantado un ratito. Nos casamos y ya en diciembre, enero practicamos todo el día.

Tu esposa te apoya en todo, sobre todo ahora que tienes una carrera como solista...

Sí, yo me siento muy feliz con todo lo que me está pasando ahorita y cuento con el apoyo de mi esposa y familia.

¿Cuándo lanzas tu nuevo tema?

Ya está listo, debe estrenarse a fines de mayo o inicios de junio. La estamos lanzando con todo y videoclip.

Angelo Fukuy: “Víctor Yaipén es una persona fuerte y saldrá adelante”

El cantante Angelo Fukuy afirma que está contento en su carrera como solista y aseguró que don Víctor Yaipén saldrá adelante de su problema de salud porque ‘es una persona muy fuerte’ y apadrinó a la orquesta ‘Influencias’.

“Me está yendo muy bien en mi carrera como solista. Yo sabía que iba a ser difícil pero creo que Diosito ha estado de mi lado y, de verdad, me siento muy feliz. Empecé el 15 de diciembre con fuerza y este año seguimos con mucho más trabajo”, afirmó.

Tú no has trabajado con Víctor Yaipén, pero sabes que está pasando por una difícil situación de salud.

Sí, hace poco fui a hacer unas grabaciones al estudio ‘Virtual Sound’, de Donald Yaipén. No tuve la suerte de verlo, pero conversé con sus hijos. Yo considero mucho a la familia de don Víctor, deseo de todo corazón que le vaya muy bien y darle toda la fuerza y energía, cualquier cosa que necesite estoy para apoyarlo en lo que se pueda.

Ha tenido complicaciones con la diabetes y ahora necesita un trasplante de riñón.

Yo estoy triste por la situación que está pasando don Víctor, a quien yo quiero pero sé que es una persona muy fuerte y va a salir adelante.

