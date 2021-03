El cantante de cumbia, Ángelo Fukuy y los integrantes de la nueva orquesta ‘Zona libre’ salieron al frente para aclarar que no tienen ningún conflicto con Christian Domínguez sino con la empresa que él representa la ‘Gran Orquesta Internacional’. Incluso, Fukuy espera que este conflicto se acabe.

Los integrantes de la nueva agrupación señalaron estar tranquilos y con ganas de hacerse conocidos por su talento. Así lo dijeron en una entrevista para América Espectáculos.

“Hay un tema que aclarar y quisiera que se cierre. El tema no es con Christian Domínguez, sino con la empresa ‘Gran Orquesta’…”, dijo Ángelo Fukuy. A lo que añadió José Antonio Orejuela: “La empresa es con la que hicimos el trato. Y si hubo malos entendidos o alguna incomodidad ha sido por el lado empresarial. A Christian le deseamos que le vaya bien. En los huertos del señor hay fruta para todos”.

Mientras que Jonathan Rojas aseguró que formar está nueva orquesta fue una oportunidad laboral que no podían desperdiciar.

“Siempre nos van a preguntar y nosotros vamos a responder, pero con la verdad. A nosotros nos han dado esta gran oportunidad que se presentan una vez en la vida y uno siempre de cada lugar que sale hay que agradecer”, dijo el cantante.

Y su compañero José Antonio Orejuela agregó: “La prensa va a preguntar, definitivamente será noticia por el hecho de que salga la mitad de la delantera de la otra orquesta y la gente va a especular. Si preguntan nosotros vamos a responder. Acá nadie nos maneja, tenemos gente a nuestro alrededor que hace bien su chamba, nada más”.

Christian Domínguez apenado con Ángelo Fukuy: “Me da tristeza lo que escucho”

Christian Domínguez volvió a referirse a las declaraciones de Ángelo Fukuy, quien indicó que por los escándalos del ‘Wachimán’ terminó decidiendo su salida de La Gran Orquesta Internacional.

Ángelo Fukuy aseguró que se trataba de comunicar la empresa de Christian Domínguez, la ‘Gran Orquesta’, pero nunca le contestaron. Dice que le desea lo mejor al cumbiambero por su nueva hijita, pero que su contrato prácticamente ‘terminó’ porque lo dejaban en visto.

“Sorprendido, me sorprende. Me da tristeza lo que escucho (...) Ángelo se fue mucho antes de octubre y Jonathan se fue a fin de año. Seguimos trabajando, hablé con los dos y me dijeron ‘gracias’”, dijo Christian Domínguez en América hoy.

Finalmente, Christian Domínguez consideró que hay ‘alguien’ detrás de Fukuy, manejándolo para que declare contra él. “No están siendo ellos”, puntualizó.

Ángelo Fukuy dice que el ‘problema’ no es con Christian, sino con su empresa

El cantante Ángelo Fukuy ahora dice que el problema no es con Christian Domínguez, sino con la empresa que representa a la Gran Orquesta Internacional. El cantante de Zona Libre indicó que mantiene un tema legal con su exagrupación.