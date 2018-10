Rebeca Escribens no pierde la oportunidad de jugar bromas. Y esta vez fue Angie Arizaga quien cayó redondita. Todo ocurrió en el segmento de América Espectáculos. La 'Negrita' llegó al noticiero para grabar algunas secuencias con los conductores y la 'mujer sin filtro' no dudó en pedirle que la acompañe.

Cuando regresaron de un corte comercial, Angie Arizaga estaba sentada en la silla de Rebeca Escribens, como si fuera a conducir el segmento. La participante de Esto Es Guerra dijo que estaba muy curiosa por ver qué es lo que tomaba la conductora para siempre estar hablando.

"Siempre me he preguntado qué toma Rebeca todas las mañanas, porque habla cada cosa. Rebequita, ¿qué tomas ah? Esto es ron ¿no?", dijo Angie Arizaga mientras veía la taza de Rebeca Escribens.

La conductora le pidió que la acompañara en los muebles del set para estar cerca. Lo que no esperó Angie Arizaga es que Rebeca Escribens le devolviera la broma recordándole su salidita del último sábado en donde terminó con unas copas de más.

"(Tomo) Lo mismo que tomaste tú el sábado por la noche", soltó Rebeca Escribens, causando las risas de todos los presentes en el set del noticiero. Ante esto, Angie Arizaga se tapó el rostro avergonzada.

Rebeca Escribens trolea a Angie Arizaga

"Una vez al año no hace daño Rebe (...) No he venido para hablar de esas cosas Rebe" , dijo entre risas Angie Arizaga. Lo cierto es que además de la 'Negrita', Leslie Shaw también se pasó de copas en el mismo evento. Curiosamente, la rubia también dijo la misma frase cuando le preguntaron por su borrachera.