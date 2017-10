Angie Arizaga tiene 'amarrado' a Nicola Porcella [ENTREVISTA]

Más enamorados que nunca. Angie Arizaga y Nicola Porcella tienen cinco años como pareja y, aunque su relación pasó por una fuerte tempestad, esta no se llevó el amor que ha unido sus corazones. Hoy, la parejita de ‘guerreros’ se jura amor eterno, reconocen sus errores, se tienen confianza, no descartan el matrimonio y se han convertido en socios al inaugurar su gimnasio ‘Forza’, en MegaPlaza.

¿En cuánto beneficia el ejercicio a sus vidas?

Angie: Es un estilo de vida. Comemos sano y realizamos nuestras rutinas para mejorar nuestro cuerpo y estar sanos por dentro y por fuera.

Nicola: Al principio, el ejercicio es un esfuerzo, pero uno se acostumbra, ves los resultados en tus cambios físicos, te gusta y se convierte en un hábito.



Por eso abrieron su gimnasio...

A: Hace un mes empezamos esta aventura. Es un sistema diferente a los gimnasios convencionales porque todo es dinámico y se trabaja con todo el cuerpo. Además, es muy personalizado.

N: Este es nuestro hijo. Somos socios y hemos invertido mucho.

¿Y cómo surgió la idea?

N: El deporte es parte de nuestras vidas, lo conversamos y decidimos lanzarnos en esta aventura.

A: Siempre teníamos en proyecto un negocio. Además, cada vez que uno tiene alguna propuesta de trabajo siempre lo hablamos, nos apoyamos mutuamente, somos una pareja. Lo que a él le haga feliz, a mí me hace feliz. Y viceversa.

N: Yo soy muy intuitivo para los negocios.

A: Siempre acierta, es mi gurú.

Los dos están en un reality, conducen un programa, actúan en una novela y manejan un gimnasio, ¿en qué momento tienen tiempo a solas?

N: En las noches, pero lo bueno es que trabajamos juntos y estamos pendientes uno del otro.

A: Pero compartimos más tiempo los fines de semana, con la familia, con Adrianito (hijo de Nicola), con nuestro perrito, ahí nos relajamos.

¿Viven juntos?

N: Prácticamente vivimos juntos. Aunque ella está en su depa con sus papás, y yo con mi mamá, me suelo quedar en su casa o viene a la mía. La idea es comprarnos algo para los dos, yo sueño con una casa para estar ahí junto a mi hijo, pero por ahora todo lo hemos invertido en el negocio.

Ya son seis años de relación...

N: Sería así, pero terminamos un año, entonces son 5 años. De todas maneras, eso nos ha servido de mucho, hemos crecido un montón. Hace poco le envié un mensaje a Angie y lo voy a contar porque es lo que siento, le decía que ella me salvó, yo sin Angie no sería la persona que soy ahora. No estamos casados, pero considero a Angie como mi esposa.

A: Y yo siento lo mismo, porque sin Nicola no hubiera podido sacar un poco de carácter para que no me agarren de ‘lorna’, me decía ‘no te dejes’, yo era muy sumisa, tranquila... yo a Nicola le he dado mucha madurez.

N: Ella, además, me ayudó a ‘ablandarme’ porque era muy duro, no era muy pegado a mi familia; siempre los apoyaba, pero no los abrazaba. Ella me hizo más sensible.

MATRIMONIO

Entonces, ya estarás pensando en el matrimonio...

N: Es lo mismo que me dicen las señoras. A donde voy siempre me preguntan ‘¿cuándo te casas?’ y les trato de explicar que tengo todo invertido y se ríen. Queremos el matrimonio del siglo, algo distinto, espectacular.

A: Los gastos son grandes, por ahora estamos viendo lo del negocio. Me gustaría casarme en la playa, por ahora solo alcanza para Los Yuyos, ja, ja,ja...

Angie, ¿Nicola te engríe?

A: Se ha vuelto más engreidor. Cuando nos quedamos juntos me trae el desayuno, nos lleva al cine con Adriano, me sé todas las películas de dibujos animados. Nicola se porta superbién.

N: Me tiene amarrado, ja, ja, ja...



¿Tanto así?

A: Nada de eso, yo lo dejo salir. A veces dicen que salió sin Angie, pero es normal, siempre le he dado libertad, tiene todo el derecho de salir con sus amigos y no pasa nada.

N: Angie es más de su casa y le gusta salir a un lugar tranquilo. Yo soy más amiguero, tengo mis ‘patas’ de toda la vida y salgo con ellos. Ella me espera en casa o la llamo cuando llego a la mía y no hay problema. No tomo licor, solo bebo agua o energizante para no dormirme.



A pesar de que algunas veces te han señalado de otra manera...

N: Hemos pasado tantas cosas que ya no vemos programas de espectáculos, nos enteramos por las redes.

A: Yo sé con quién sale Nicola. Siempre quieren especular cosas que no son, pero sabemos bien lo que hacemos, nos contamos todo y lo que digan no nos importa, estamos unidos y, por eso, somos socios de un negocio grande.



¿Llegó la madurez?

A: Sí, llegó la madurez... también a Nicola.

N: Tenemos claro que somos grandes, queremos casarnos y estar juntos toda la vida. Existe un amor muy grande, una amistad muy fuerte. Ya no hay peleas y eso nos ha hecho invertir y crecer profesionalmente.

A: Hemos crecido juntos, celebrado juntos, nos tenemos un amor y cariño grandes. Siempre le voy a desear lo mejor, pase lo que pase.



¿Guardas rencor a alguien en ‘Chollywood’?

A: Para qué vivir pendiente de lo que digan los demás, así no se puede ser feliz, que sigan hablando, nosotros sabemos lo que valemos.

N: Angie me ha enseñado a no guardar rencor, mucha gente nos quiso dañar, pero el éxito es la mejor venganza, no tengo que hablar. Sé lo que valgo, en mi trabajo están contentos con mi

desempeño, no soy ‘pepita de oro’ para gustarle a todo el mundo. Gracias a Dios, seguimos juntos y la gente está feliz con nosotros, nos ven bien, cada día mejor. Hemos cometido errores producto de la inmadurez, en un reality uno se expone mucho, entraron a nuestras vidas, no por maldad, sino porque era un programa nuevo y buscaban su rumbo.



