¿Angie Arizaga y el primo de Yaco Eskenazi, Benny Campos, juntos el fin de semana? | VIDEO y FOTOS 

Angie Arizaga estuvo en medio de la polémica con el primo de Yaco Eskenazi, Benny Campos, después del fin de su relación con Nicola Porcella. La Negrita fue captada besando al joven, quien, mantenía una relación con Natalia Ríos, madre de su hijo de apenas dos meses.

Después de enterarse que Benny Campos tenía pareja, la participante de Esto Es Guerra optó por hablar con Natalia Ríos para dejarle en claro que ella no sabía nada de su relación. Por ese motivo, Angie Arizaga optó por bloquear al primo de Yaco Eskenazi de redes sociales y no mantener ningún contacto con él.

El último sábado, la guerrera y el empresario se volvieron a ver las caras. ¿Cómo así? Natalie Vértiz organizó una reunión por el cumpleaños de su esposo Yaco Eskenazi. A la fiesta estuvo invitada Angie Arizaga, quien se mostró muy divertida en el lugar.

Sin embargo, quien también se hizo presente fue Benny Campos. Según el portal Instarándula, el primo de Yaco Eskenazi también llegó a la reunión e incluso aparece en unos videos de la celebración del exguerrero.

Benny Campos en la fiesta de Yaco Eskenazi. Fuente: Instarándula

Se desconoce si Angie Arizaga también estaba presente cuando se grabó el video de Benny Campos en la reunión de Yaco Eskenazi. Lo cierto es que, la ex del primo de guerrero, Natalia Ríos, ya no volverá a defender a la 'Negrita'

Según Instarándula, la expareja de Benny Campos indicó que ella desconfía del supuesto distanciamiento entre su ex y Angie Arizaga, tras ver las imágenes de la reunión. Aunque no tiene seguridad de que algo más pasa entre ellos, prefiere mantenerse al margen y no volver a sacar cara por la guerrera.