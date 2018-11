Angie Arizaga: Primo de Yaco Eskenazi hace polémica publicación en Instagram de chica reality y sus fans estallan

Aunque Angie Arizaga ha manifestado que está soltera y sin compromiso , tal parece que la comunicación con el primo de Yaco Eskenazi es más fluida y de confianza de lo que esperábamos, ya que un comentario de Benny Campos en una de las fotos de la chica reality provocó que sus seguidores estallaran en su contra y lo calificaran de 'mañoso' y 'vulgar'.



Angie Arizaga publicó la tarde del sábado en Instagram una fotografía en la que luce una coqueta minifalda y un top anunciando que no se pierdan su programa 'La Previa'. Sin embargo, un comentario de Benny Campos, con quien protagonizó el escandaloso ampay en una discoteca, hizo estallar de cólera a los seguidores de la popular negrita, que ante tanto revuelo tuvo que bloquear y dejar de seguir a su supuesto saliente.



Benny Campos escribió: "Te pasaste de rica estás mi amor" e inmediatamente todos se lanzaron en contra de este personaje, pues indican que se comporta como un mañoso, acosador y como un tipo vulgar que ve a Angie Arizaga como un objeto sexual.



Este comentario causó la indignación de los fans de Angie Arizaga Este comentario causó la indignación de los fans de Angie Arizaga

Al darse cuenta, Angie Arizaga tuvo que llamar a la calma a sus seguidores e incluso publicó un comentario en el que indica que está soltera y abocada a crear los contenidos para su canal de YouTube.

Angie Arizaga calmó a sus fans con una publicación en Instagram. Angie Arizaga calmó a sus fans con una publicación en Instagram.

FANS NO QUIEREN A PRIMO DE YACO



No es la primera vez que los fanáticos de Angie Arizaga critican a Benny Campos, ya que tras hacerse público el ampay donde se besan y bailan sensualmente en una discoteca de Barranco , se descubrió que el primo de Yaco Eskenazi tiene tres hijos en tres distintas mujeres y su último hijo nació hace solo dos meses.



Posteriormente, la mamá de su último hijo declaró a 'Válgame Dios' y se mostró sorprendida con la noticia, pero no dio autorización al programa de Rodrigo González para hacer pública la conversación.