LO PUSO A PRUEBA. Angie Arizaga dio a conocer que se separó por un tiempo de Jota Benz, durante la pandemia. En ‘Más Espectáculos’, la conductora indicó que el chico reality regresó a ella al poco tiempo.

“Cuando te dicen: “Déjalo ir, si regresa es porque es tuyo”. Yo le dije (a Jota): “Amor, sé libre”, en su momento, y regresó. En pandemia le dije: “quédate en tu casa y yo en la mía” y de ahí regresó ”, detalló.

Angie Arizaga afirmó que se hizo de “rogar” con Jota Benz. “Tengo año y 5 meses, pero la gente dice que siempre, es más, tengo un año más de salidas. Un año de hacerme la difícil un poquito”, añadió.

Angie Arizaga revela que se separó de jota por un tiempo y ahora quiere casarse.

Angie Arizaga perdió el anillo que le regaló Jota Benz

En abril, Jota Benz reveló que le regaló un anillo a Angie Arizaga, pero sorprendentemente, ella lo perdió.

“Fue un lindo detalle, pero parece que mi amorcito no sabía bien la talla que hace poquito, no sé cómo, que siempre uso anillos, se salió, se cayó este. Ahora su pretexto es ‘como pierdes anillos, no te voy a dar ninguno’”, dijo la popular ‘negrita’.

