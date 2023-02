Angie Arizaga y Jota Benz nos contaron que viven un bonito romance desde hace dos años, tal como lo describe la canción ‘Principesa’, que acaba de lanzar el chico enamorado e inspirado en la ‘Negrita’. Además, nos detallaron cómo es la convivencia y los planes que tienen a futuro como pareja.

Jota, ¿cómo te está yendo con tu nueva canción ‘Principesa’?

Muy bien, todo empezó como una sorpresa para Angie por San Valentín y ahora es tendencia en YouTube y acaba de ingresar a la programación de radio Onda Cero.

Angie, ¿cómo te sentiste con la sorpresa?

Fue algo inesperado, yo creía que estaba grabando contenido para TikTok y resulta que estaba participando en mi propia sorpresa. Me emocioné hasta las lagrimitas. Soy la más feliz y orgullosa.

Jota: Tuve que decirle una pequeña mentirita para incluirla en el videoclip.

¿Y cómo les está yendo en la convivencia?

Jota: Superbién, llevamos conviviendo prácticamente desde el inicio de la relación.

Angie: Nos resulta superfácil, nos entendemos muy bien. Tenemos muy claras nuestras metas y lo que ambos queremos en un futuro.

Jota, hace poco te lesionaste, ¿cómo estás?

Tuve rotura total de ligamento lateral y ligamento cruzado, junto con un poquito de meniscos, estoy llevando terapia, pero el 6 de marzo tengo cita con el médico para ver cómo voy.

Angie siempre estuvo apoyándote…

Sí, fue un soporte increíble, yo no podía ni bañarme cuando recién me lesioné y ella me ayudaba, no podía hacer nada. Ahora ya puedo asentar un poco el pie.

¿Y por estos días quién es el que cocina en casa?

Jota: Los dos. A mí me sale una lasaña buenaza y a veces cuando llego a casa Angie está preparándome algo viendo su tutorial en TikTok o YouTube y le sale rico, tiene un talento oculto.

Angie: A él le encantan la lasaña de plátano y las pizzas caseras.

¿Quién hace la limpieza?

Jota: Nos dividimos las tareas, tendemos nuestra cama, doblamos la ropa, no dejamos que se nos acumulen los platos.

Angie: Cuando me toca, toca. No me molesta hacerlo, desde chiquita me enseñaron a hacer mis propias cosas del hogar.

¿Y quién es más desordenado?

Angie: Seguro que va a decir que soy yo.

Jota: ja, ja, ja, yo diré que es ella y ella que soy yo, pero si le preguntas a mi mamá, por defenderla, dirá también que yo. Creo que ella es más desordenada, pero ya nos conocemos.

Angie, ¿crees que Jota está demorándose con el anillo de compromiso?

Sé que llegará el momento y será espectacular.

Jota: El día que le pida la mano será una locura total, una película gigante.

Angie, ¿y tienes dificultad para darle besitos a Jota por su estatura?

Es demasiado alto, mide 1.94. Gracias a Dios no soy tan pequeñita y tenemos banquitos en casa, especialmente para los besitos, ja, ja, ja.

Jota: De vez en cuando se me trepa al cuello, pero el problemita es que se roba mi ropa, como es grande, la usa para todo.

¿Eres el ‘meloso’ en la relación?

Me gusta que me engría, pero hay días que me toca complacerla.

Angie: Creo que a ambos nos encanta engreírnos.

Y cuando tienen alguna diferencia, ¿quién cede primero?

Jota: Tuvimos un poquito de dificultad al comienzo (de la relación) porque yo soy el de querer hablar y resolverlo, pero ella era ‘no’. Pero con el tiempo nos entendimos y lo que antes nos demorábamos en resolverlo en tres o cuatro días, ahora dura una o dos horas.

¿Eres celoso?

Hasta ahora no me ha dado razones para ser celoso, ni yo a ella.

Angie: No hemos tenido ninguna situación de celos.

¿Marcas territorio cuando alguna fan o alguien le coquetea a Jota?

Angie: Cero, somos figuras públicas y nos debemos a nuestros fans. Cuando es positivo lo tomamos de la mejor manera y si hay algo negativo, simplemente lo dejamos pasar.

¿Perdonarías una infidelidad?

Angie: Cuando hay amor verdadero no tendría por qué existir ese tipo de cosas. Pero no perdonaría ningún tipo de infidelidad o falta de respeto.

Existe mucha confianza…

Jota: Totalmente, nos contamos absolutamente todo. Ambos tenemos nuestras contraseñas del celular, no hay nada que esconder.

¿No eres de los hombres que se esconden en el baño con el celular?

No, esa etapa de adolescente quedó atrás. Tenemos claro que queremos un futuro juntos y hay que ser maduros y serios. Tenemos bastantes proyectos, es más, ya tenemos el terreno en Tarapoto y estamos viendo construir para tener una casita para vacacionar.

Angie: Es un paso muy grande y bonito. Aún no sabemos qué queremos hacer (en el terreno), pero tenemos muy claro que queremos construir juntos y este es solo el comienzo.

¿Cómo te ves en unos 10 años?

Me veo en nuestra casita con Jota, nuestros hijos perrunos (‘Thor’ y ‘Love’), un hijo (a) y de todas maneras ya casados.