Vive un infierno. El abuelo de Angie Jibaja, Fidel Liza Espinar, se encuentra delicado tras enterarse de lo que sucedió con su nieta.

Angie Jibaja recibió impactos de arma de fuego en la pelvis y en el brazo derecho tras discutir con quien habría sido su pareja, el policía en retiro Ricardo Márquez. El hombre 36 años mayor que la modelo la celaba constantemente. Ambos habrían iniciado su relación en junio de 2019, mes en el que policía en retiro publicaba varias instantáneas con la joven en su cuenta personal de Facebook.

La noticia descompensó al abuelo de Angie Jibaja, quien publicó en redes que la emotividad le estaba afectando la salud. “Esta noticia pone en riesgo mi vida”, escribió Fidel Liza Espinar. Los seguidores del abuelo de la modelo han intentado calmarlo indicándole que ella se encuentra internada en el hospital y los médicos están intentando hacer todo lo que está en sus manos.

El abuelo de Angie Jibaja ha sido uno de los miembros de la familia de la modelo que más la ha defendido y más le ha mostrado su cariño. En recientes declaraciones a la prensa se mostró indignado de que la custodia de sus nietos la tuviera actualmente Jean Paul Santa María.

"No reconoció a sus hijos, no los firmó. Humilló con una mentira de que los hijos no eran de él, tuvimos que sacar un ADN, se le obligó a firmar judicialmente a los bebés. Se le obligó, no le nació a él, a esa persona que lo obligaron a ser padre le dan la tenencia de los hijos”, explicó el abuelo de Angie Jibaja su molestia con la decisión de que sea el cantante quien tenga la custodia de los menores.

SALUD DE LA MODELO

Angie Jibaja se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Pablo tras recibir dos impactos de bala por parte de su pareja, un general en retiro de la PNP 36 años mayor que ella. El sangriento episodio ocurrió la noche del último Viernes Santo, en pleno toque de queda por el avance del coronavirus en el Perú.

Según el parte policial, la modelo estaba en la casa del ex policía con una amiga cuando el hombre llegó y comenzó a discutir con ella. Fue en ese momento que se descontroló y le disparó dos veces. Trasladaron a Angie a la Clínica San Pablo de Surco pero el atacante , identificado como Ricardo Márquez (75). volvió a entrar en pánico cuando dos efectivos de la PNP se le acercaron para tomar su declaración.

Márquez quiso escapar y abrió fuego contra los efectivos, quienes se defendieron desatándose una balacera en el área de Emergencia del mencionado centro médico. El anciano logró subir a su vehículo pero se despistó a una cuadra tras recibir dos balazos en el abdomen. El hombre también se encuentra internado en la clínica donde está Angie Jibaja.

Abuelo de Angie Jibaja dice que se internará.

Abuelo de Angie Jibaja arremete contra Jean Paul Santa María

