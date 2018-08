Angie Jibaja: "Tengo que limpiar mi sangre para ser una nueva Angie internamente" | FOTOS

‘Me levantaré como el ave fénix’, dijo Angie Jibaja al retomar su carrera actoral y musical. Además, comentó que sigue en tratamiento y los realities sacaron lo peor de ella.

“(Los realities) sacaron lo peor de mí. Esto es lo que más me gusta (la actuación), con la música. No hacía muchas películas en mi país, esto es lo mío definitivamente”, indicó Angie Jibaja.

Te llega justo en un momento difícil...

Sí, cuando estoy mirando hacia otro horizonte, de levantarme siempre como el ave fénix y que mejor que con estos proyectos. Espero que esto me ayude a cambiar mi imagen, solo quiero volver a renacer, las caídas te enseñan a valorarte, estoy feliz.

Vimos un video en Instagram donde se ve que tienes una intravenosa.

Estoy bien, sigo en tratamiento. Tengo que limpiar mi sangre para ser una nueva Angie internamente.

¿Cómo sigue el proceso con Jean Paul?

No, ya no quiero hablar de ese tema...



¿Tu hijo colgó en Instagram una foto diciéndole papá a Felipe?

Ama a Felipe, él es su papá. Es un tipazo como padre, pero como hombre, para mí, no.



¿Tilsa se comunicó contigo?

No, pero no es mi amiga.

De otro lado, Angie Jibaja contó que su personaje en la cinta ‘No es lo que parece’ es el de una diva que ama a su novio (Germán Loero), pero la relación pasa por una crisis.