Angie Jibaja amenaza al esposo de su amiga Caroline Visser: "Cuídate, cuídate... porque cualquier cosita, yo no sé ah"

Un perturbador audio de Angie Jibaja sale a la luz. Después que la modelo desapareciera por todo un día junto a su amiga, la modelo Caroline Visser, la 'chinita' envió un mensaje explicando por qué cortó comunicación y no quiere revelar su paradero.

Sin embargo, el programa Magaly TV La Firme difundió la conversación que mantuvo Angie Jibaja con el esposo de su amiga Caroline Visser. Como se sabe, Ricardo Sánchez, estuvo buscando a su pareja en diferentes fumaderos de Lima.

Este jueves, después de intentar de comunicarse varias veces con su esposa, llamó a Angie Jibaja. Apenas contestó, la chica de los tatuajes empezó a insultarlo por haberla estado buscando. Pero lo más grave fue que lo amenazó.

"Lo que has hecho no tiene nombre. Drogadicto de mie.... No te voy a pasar con Carolina. Ella no quiere volver contigo. Ya fuiste pan con pavo, ya fuiste. Y cuídate, cuídate... porque cualquier cosita, yo no sé ah...", dijo Angie Jibaja, cortando la llamada.

Efectivamente, cuando la ex de Jean Paul Santa María envió un extenso mensaje en redes sobre su estado, insultó a Ricardo Sánchez y lo acusó de maltratar psicológicamente a Caroline Visser. Incluso, lo acusó de lucrar con el programa de Magaly Medina para hacer 'show'

Ante esta fuerte acusación, la conductora de ATV dejó en claro que no se le pagó ni un sol a Ricardo Sánchez y que incluso, él era quien daba dinero a las personas en los fumaderos para que le den pistas sobre el paradero de su esposa.