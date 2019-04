Angie Jibaja contó que Carlos Cacho la inició en el mundo de las drogas: el maquillador la demandará

Angie Jibaja aseguró que Carlos Cacho no tiene autoridad moral para calificarla de ‘enferma mental’, ya que el maquillador la inició en el mundo de las drogas.



Como se sabe, Carlos Cacho en su programa se refirió al intento de suicidio de Angie Jibaja y dijo que todo fue un ‘circo’.



“Ese chiste patético que haces cortándote tu bracito por encima sin llegar a las venas, haciendo tu bobería, tu triste chiste de payaso de circo pobre y encima transmitiendo por tus redes sociales. Por favor, corazón, eso es lo que hace una persona que necesita ayuda psiquiátrica inmediatamente”, señaló el maquillador al respecto.



Esta declaración desató la furia de Angie Jibaja.



“Es demasiado fuerte lo que me dijo: ‘enferma mental’, y recuerdo que yo era una niña cuando él me ‘reventó la nariz’ por primera vez. Entonces, tú no tienes autoridad moral para poder criticarme, porque recuerdo que no tuviste lastima ni compasión conmigo e hiciste eso, así que mejor calladito”, afirmó la modelo en ‘Válgame Dios’.



“Él me invitó la primera vez cuando yo probé de esa maldita basura, tenía 16 años...”, añadió.



Asimismo, Angie Jibaja manifestó que no tiene cómo demostrar sus afirmaciones, pero es su verdad.



“Sí, pero ¿cómo voy a probar lo que estoy diciendo? Es mi verdad.... denúnciame, has lo que quieras, no me interesa, pero tú no tienes autoridad moral (para criticarla)”, finalizó.



ALISTA DEMANDA



A su vez, el conductor resaltó que Angie Jibaja necesita ayuda profesional y anunció que la demandará por difamación.



“Esto no se lo pasaré por alto, ya estoy hablando con mi abogado y paralelamente entablaremos una demanda”, sostuvo Carlos Cacho.



“Angie Jibaja no es de mi agrado, nunca ha sido mi amiga y nunca paré con ella. No iré en contra de una persona, que la tengo en un cajón y que necesita ayuda. Te comprendo, Angie. Sé que estás mal, estás enferma. No voy a descender a meterme en una discusión contigo. Eso (discusión) con tu gente, conmigo no. Eres un títere de las personas que, muchas veces, mueven los hilos en la televisión”, refirió en su programa ‘Yo, Carlos’.