No cree que sea real. La modelo Angie Jibaja expresó cómo se siente tras escuchar que su hija le compuso una canción a Romina Gachoy y la llama mamá.

Angie Jibaja considera que sus hijos son amorosos, pero cree que Jean Paul Santa María y Romina Gachoy saben “comerle las mentes". “Mi hija me ama, la diferencia entre ellos y yo es que yo nunca les hablé mal de ellos”, menciona la modelo.

Además, Angie Jibaja indicó que se siente muy mal de no estar al lado de sus hijos. “Yo tengo que estar tranquila por ellos”, menciona la modelo.

Como se recuerda, la hija de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, Gia, compuso su primera canción y se la dedicó a Romina Gachoy.

La cuarentena afianza los lazos entre los hijos de Angie Jibaja y Romina Gachoy. La pequeña Gia compuso una canción donde habla de la convivencia al lado de la modelo, a quien denomina mamá. Jean Paul Santa María compartió la historia en su cuenta de Instagram muy emocionado porque su hija llamó mamá a su actual pareja.

“Esta canción tiene para mí una historia muy linda, se las cuento....Estábamos como de costumbre en casa todos reunidos, los chicos esperando en el comedor para tomar lonchesito y yo en el sillón tocando la guitarra, cuando de pronto sale Romina de la cocina con el lonche de los chicos...y Gia de pronto empezó a improvisar al compás de mi guitarra”, escribe Jean Paul Santa María en su cuenta de Instagram.

Además, Jean Paul Santa María continúa contando cómo fue el proceso de la composición de la primera canción de Gia. “El plátano con quaker de mi mamá Romina..hey... es una maravilla hey como el pan con mantequilla...del cielo a la tierra cayó mamá Romina etc etc etc! y todos automáticamente nos empezamos a reír de su ocurrencia y de lo linda que fue la manera en la que lo dijo tan así....repentina y espontánea! la aplaudimos, la abrazamos y la felicitamos”, cuenta el cantante.

Jean Paul Santa María también revela el gusto excesivo que siente Gia por el pan de mantequilla. “Debo aclarar que a Gia le encanta el pan con mantequilla lo ama y bueno...nos emocionó muchísimo, Romina la más emocionada!!! fue tan bonito que le pedí que por favor lo vuelva a hacer para grabarla y que quede de recuerdo!y en medio de eso...mientras intentábamos hacer la reconstrucción de los hechos, salieron más cosas lindas de toda la familia mencionó a uno por uno! y hasta terminó hablando del coronavirus, jajajaja!!!!”, menciona el cantante.

Angie Jibaja rompe en llanto al ver que su hija llama “mamá” a Romina Gachoy





