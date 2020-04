Luego de que la modelo Angie Jibaja fuera atacada por su supuesta pareja con un balazo en la cadera la noche de este viernes 10 de abril, en redes sociales muchos usuarios comenzaron a dar su punto de vista. Precisamente, uno de ellos narró a través de un hilo de Twitter la historia de la vida de la ‘chica de los tatuajes’ y se volvió viral dada la coyuntura que ahora afronta.

La historia del hilo se remonta a la etapa en la que Angie Jibaja y Jean Paul Santa María mantuvieron una tormentosa relación amorosa. A través de una serie de Tuits con fotos y videos se detalla los altos y bajos de la polémica pareja.

Asimismo, la recopilación de la historia que realizó el usuario ‘bluebxy9’ se extiende hasta los últimos escándalos que protagonizó Angie Jibaja luego de su retorno de Chile a Perú. Este Viernes Santo, la modelo escribió una nueva página en su historial que pudo costarle la vida.

Empezamos con Jean Paul Santa María y Angie Jibaja.



Ellos se conocieron cuando Angie tenía 28 y el 20.



La familia de Jean Paul desde un primer momento le advertía sobre Angie debido a su revoltoso pasado, pero nadie se pudo imaginar que la pesadilla le haría vivir él a ella.

FEROZ ATAQUE

Ricardo Márquez Micheli conoció a Angie Jibaja en 2019 y habrían mantenido una relación amorosa hasta enero de este año. Al parecer, los celos y el machismo del policía en retiro hicieron que la modelo tomara la decisión de separarse de él, sin embargo, el también especialista en criminología habría reaccionado mal y decidido acabar con la vida de la ex figura televisiva de 39 años.

Allegados a la también actriz habrían indicado que su atacante se comportaba de manera enfermiza y se habría obsesionado con ella al punto de no querer aceptar que la relación se había terminado.

Ricardo Márquez intentó hacer pasar su ataque como un asalto, según indicó la Policía a RPP. El hombre no entendía que la modelo no quería verlo más y su machismo lo condujo a dispararle en la cadera, no obstante, su intención habría sido matarla.

