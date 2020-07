SE CANSA DE LAS CRÍTICAS. Angie Jibaja grabó una historia en Instagram donde admite que es irresponsable, pero considera que hay gente más irresponsable.

La modelo Angie Jibaja habló sobre un defecto de su personalidad en su cuenta de Instagram. “Yo sé que soy o he sido irresponsable, pero hay gente mucho más irresponsable”, precisa la también actriz.

Angie Jibaja también menciona que no se considera irresponsable porque ella cumplía con los contratos. “Cuando he tenido que hacer mis cosas las he cumplido. Me hierve la sangre, pero nada, buenos días”, indica la modelo.

Angie Jibaja está fuera de la televisión y continúa recuperándose tras que Ricardo Márquez le disparará cuatro balazos. La hermana de Angie Jibaja, Cielo Yacsahuache Liza, se mostró más que indignada frente al informe periodístico que se emitió en el programa de Magaly Medina, donde se recogen las declaraciones de Ricardo Márquez.

Cielo Yacsahuache utilizó su cuenta de Instagram para expresar su molestia con la conductora. “Magaly Medina no investiga nada, no sabe nada, no eres nada objetiva”, menciona la joven en la mencionada red social.

Angie Jibaja admite que ha sido irresponsable, pero afirma que hay personas más irresponsables

