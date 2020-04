Entre lágrimas. Lady Mejía Cruz fue entrevistada por Magaly Medina para hablar sobre el intento de feminicidio que sufrió Angie Jibaja. La boxeadora se mostró muy vulnerable e indicó que ella no está relacionada con el consumo de drogas.

Magaly Medina le dijo a Lady que sus fuentes en el entorno deportivo le dijeron que ella también está envuelta en el consumo de drogas. La boxeadora negó en todo momento que haya probado cocaína en su vida. “En mi adolescencia lo hice, pero de grande. Lo único que utilizo es una crema que tiene componentes de thc para el dolor de las articulaciones”, mencionó la testigo del intento de feminicidio que sufrió Angie Jibaja.

Al final de la entrevista, Lady Mejía Cruz se mostró más vulnerable que nunca e indicó que ella nunca había consumido cocaína y que esos rumores afectan su carrera como deportista. “Me da pena todo esto, qué me iba a imaginar todo eso (...) te juro que viendo estas cosas me da mucho dolor por Angie que esté ella así en estas cosas”, indica la boxeadora.

“Yo voy a necesitar ayuda psicológica, quiero dejar en claro porque he tenido problemas con mi promotor. Yo no consumo drogas, no soy ninguna drogadicta, ya los exámenes deben estar ahí, yo ni siquiera tomo alcohol y no es justo que me incriminen así”, finaliza Lady Mejía Cruz.

Lady Mejía Cruz fue la única testigo del intento de feminicidio que sufrió Angie Jibaja. La joven contó a la policía los detalles terribles que vivió el último viernes santo. Aquí puedes leer todo su testimonio.

