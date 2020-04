Le faltan el respeto. El intento de feminicidio que puso en riesgo la vida de Angie Jibaja es retratado por el diario La Cuarta como un ataque de celos.

Angie Jibaja fue una figura relevante en el espectáculo chileno durante el 2017. La modelo participó en varios realities y era invitada a menudo a programas de farándula. Es por esta razón que el tabloide dedicado a esta temática decidió abordar el intento de feminicidio que sufrió la modelo, sin embargo, no lo hicieron de la manera adecuada. El titular de La Cuarta es: “Tata de 75 baleó a Angie Jibaja de puro celoso”.

La cuarta reduce el intento de feminicidio que vivió Angie Jibaja como un ataque de celos. En redes sociales, los usuarios se mostraron indignados por la portada que la dedica el tabloide a la modelo. “Que m... @lacuarta justificando un femicidio frustrado por celos! Eso es lo que viven millones de mujeres en cuarentena #ViolenciaDeGenero”, se lee en el twitter de la página.

HABLA LA TESTIGO

La situación se puso tensa cuando Angie Jibaja empezó a hablar de sus amigos. “Esto habría despertado los celos de Ricardo Márquez (...) Ella empezó a escribirse con un amigo que tiene y le dijo “mi amiga ha venido a verme y tú no (...) eres un cabro, el señor miraba y se notaba que sentía celos (...) el pata se fue al pasadizo y ella me seguía contando. Angie le dijo ¿qué? ¿sacaste tu arma? ¿qué? ¿me vas a disparar? Yo pensé que era una broma”, menciona la testigo.

En esta parte de su testimonio, Lady Mejía rompe en llanto. “Hasta que le disparó, yo me asuste y le quiso disparar otra vez (...) ella estaba sentada (...) él le dijo “eres cachacienta” antes de irse, él le hizo un comentario “estás comentando de los chibolos que te tiras, negros, chibolos” (...) y ella le dijo “sí pues”". Después de dispararle a la modelo, también amenazó a la amiga. “Él me apuntó y me dijo que me quedé ahí o me iba a disparar, yo le dije que por favor no lo haga, que nos deje (...) Angie se escondió debajo de la mesa porque le iba a disparar otra vez (...)le dijo por favor “te amo, quiero ver a mis hijitos, por favor no me hagas esto, le empezamos a rogar a ese desgraciado para que no nos mate. Le dije señor, por favor llévanos a la clínica, yo no voy a decir nada, voy a decir que entraron a robar” finaliza la declaración de la joven a los efectivos.

Literal nos tratan de conejas! Y vieron el destacado de la esquina “tata(...) baleó Angie Jibaja de puro celoso” 😡😤 Que mierda @lacuarta justificando un femicidio frustrado por celos! Eso es lo que viven millones de mujeres en cuarentena #ViolenciaDeGenero pic.twitter.com/vMURsNwMbB — Indómita #YoEstoyConIzkia (@Blog_Indomita) April 12, 2020

