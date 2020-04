Siempre hay una luz al final del túnel. Allegados a Angie Jibaja utilizaron su cuenta de Instagram para comunicar los deseos de la modelo e informar sobre su estado de salud.

En el escueto mensaje comunicaron que la modelo se encuentra estable y que agradece a todas las personas que le han escrito deseándole lo mejor. Además, el deseo de Angie Jibaja es que sus seguidores continúen rezando para que se pueda recuperar más rápido tras el feroz ataque que recibió de parte de su ex pareja, un general en retiro.

“Angie se encuentra estable. Gracias a todas las personas que le han escrito deseándole lo mejor. Oren por su pronta recuperación”, se lee en la cuenta de Instagram de Angie Jibaja.

Angie Jibaja fue traslada a la clínica tras sufrir dos impactos de bala, uno en la pelvis y otro en el brazo derecho. En el establecimiento de salud fue internada en cuidados intensivos. El sangriento episodio ocurrió la noche del último Viernes Santo, en pleno toque de queda por el avance del coronavirus en el Perú.

Según el parte policial, la modelo estaba en la casa del ex policía con una amiga cuando el hombre llegó y comenzó a discutir con ella. Fue en ese momento que se descontroló y le disparó dos veces. Trasladaron a Angie a la Clínica San Pablo de Surco pero el atacante , identificado como Ricardo Márquez (75). volvió a entrar en pánico cuando dos efectivos de la PNP se le acercaron para tomar su declaración.

Márquez quiso escapar y abrió fuego contra los efectivos, quienes se defendieron desatándose una balacera en el área de Emergencia del mencionado centro médico. El anciano logró subir a su vehículo pero se despistó a una cuadra tras recibir dos balazos en el abdomen.

RELACIONES PELIGROSAS

Ricardo Márquez Micheli conoció a Angie Jibaja en 2019 y habrían mantenido una relación amorosa hasta enero de este año. Al parecer, los celos y el machismo del policía en retiro hicieron que la modelo tomara la decisión de separarse de él, sin embargo, el también especialista en criminología habría reaccionado mal y decidido acabar con la vida de la ex figura televisiva de 39 años. Allegados a la también actriz habrían indicado que su atacante se comportaba de manera enfermiza y se habría obsesionado con ella al punto de no querer aceptar que la relación se había terminado.

Ricardo Márquez intentó hacer pasar su ataque como un asalto, según indicó la Policía a RPP. El hombre no entendía que la modelo no quería verlo más y su machismo lo condujo a dispararle en la cadera, no obstante, su intención habría sido matarla.

El ex policía estaba obsesionado con Angie Jibaja, quien era 36 años menor que él. Publicaba muchas fotos con la modelo en su cuenta personal de Facebook. Sin embargo, Angie nunca habló de él en sus redes sociales y prefería mantener la relación en secreto, para no afectar su lucha para la recuperación de sus dos hijos, quienes actualmente están bajo la custodia de Jean Paul Santa María.

