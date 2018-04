Angie Jibaja deja por los suelos a Tilsa Lozano y la tilda de “amante” en defensa de su joven pareja [VIDEO]

Angie Jibaja no solo causó revuelo en ‘Válgame Dios’ de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre al presentar a Bryan, su joven pareja 18 años menor que ella, sino que la modelo también mostró su enfado con Tilsa Lozano por unos comentarios que hizo sobre él.



En el último programa de ‘Amor de verano’ se difundió un supuesto ampay en donde se ve a Angie Jibaja (37) besándose con el joven de 19 años. Tilsa Lozano y sus panelistas calificaron a Bryan como un ‘pulpín’ y de que probablemente había sido “sembrada”.

“Hay programas en donde las personas tienen bastante rabo de paja. Ya, por lo menos, he estado con un chico menor que yo pero nunca he sido amante de nadie, ojo, y eso es peor”, dijo una muy mortificada Angie Jibaja.



“No puedo creer que me acusen de que me siembran, que está saliendo con un chibolo, que antes ha estado con alguien menor que ella y mira todo lo que le he pasado. Ya pues, por favor, pero por lo menos yo no he estado con alguien casado”, remató la también actriz.

Angie Jibaja deja por los suelos a Tilsa Lozano y la tilda de “amante” al defender a su joven pareja

Cuando ‘Peluchín’ y Gigi Mitre le preguntaron si se refería a Tilsa Lozano, Angie Jibaja no tuvo problemas en aclarar de que se refería a ella y del programa que conducía, recalcando que no son amigas como ella alega y que no le importa si le molestan sus comentarios.



“Una amiga no se expresa como se expresó ella ( Tilsa Lozano) [...] A él (Bryan) lo acusaron de que me había sembrado y nada que ver. Me da lo mismo ya. Además si es mi amiga me llama y me lo dice”, finalizó Angie Jibaja.

