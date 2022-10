La bailarina Angye Zapata se reunió con diversos especialistas del Ministerio de la mujer y en las próximas horas denunciará a su expareja, el futbolista Martín Távara por violencia física y psicológica. Asimismo, llevará terapia psicológica para recuperarse de todo lo vivido en su relación tóxica con el jugador de Sporting Cristal.

Recordemos que la bailarina de ‘Agua Bella’ e integrante de ‘El reventonazo de la Chola’ denunció públicamente que Martín Távara la agredió físicamente en diversas oportunidades con puñetes y que le rompió la cabeza y la boca hasta en tres oportunidades. Es más, señala que en una oportunidad, le dio un golpe en la cara dejándole el ojo hinchado y hasta perdió un diente.

Angye Zapata, añadió, que todo esto sucedía cuando el futbolista del Sporting Cristal estaba ebrio. Es más, hasta lo calificó como ‘alcohólico y ludópata’.

“ Mi hija se ha reunido con los especialistas del ministerio de la mujer y están haciendo todo lo que corresponde, se va a proceder de acuerdo a la ley ”, contó Sibyl, madre de la bailarina.

Además, señaló que su hija viene recibiendo muchas muestras de solidaridad, no solo de su familia y amistades, sino por las redes sociales y la están haciendo más fuerte para sobrellevar el proceso que viene.

“Afortunadamente, mucha gente se está solidarizando con ella, eso es importante y agradezco mucho. Aquí estamos todos apoyándola, todos sus hermanos, su hermana”, agregó.

Finalmente, señaló que también empezará con un terapia psicológica. “Este en un proceso largo, recién está empezando. Vamos a iniciar con la terapia psicológica y seguiremos con todo lo que viene ”, enfatizó.

‘NO SE LO DESEO A NADIE’

Angye Zapata también se manifestó a través de su red social en Instagram, donde reflexionó sobre todo el tiempo que guardó silencio por no perjudicar a quien entonces fue su pareja. La bailarina aseguró que no le desea a nadie lo todo el calvario por el que atravesó.

Incluso, Angye se llegó a cuestionar sobre qué hizo mal para merecer todo lo que le ha sucedido al lado de Martín Távara.

“Lo que pasé no se lo deseo a nadie! Siempre me he mostrado muy fuerte y quizá con errores pero siempre me he mantenido firme en la posición de apoyar a mi expareja en lo que estaba a mi alcance, dejando de lado mi valor como mujer y las oportunidades en mi carrera se veían afectadas por su maltrato psicológico y físico”, escribió.

“Miro con nostalgia todo lo que aguanté por un pensamiento equivocado que tenía de “si mi pareja está bien, yo también lo estaré”. Me quitó toda esa luz que tenía y estoy en proceso de recuperarme, no es fácil. Me he preguntado muchas veces qué hice mal para merecer todo esto”, agregó la jovencita quien adelantó que llevará su caso por la vía legal.

