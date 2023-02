Ante las cámaras de “Préndete”, Anthony Aranda volvió a referirse a la información que brindó Magaly Medina en su programa respecto a sus ingresos mensuales. El bailarín manifestó que no entiende los motivos por los que la ‘urraca’ habla de él en su programa si ella lo considera un “mamarracho”.

El bailarín resaltó que decidió salir a defenderse de lo dicho por Magaly Medina porque lo que está buscando es “incentivar el odio hacía él”.

“Un poquito de tino, si ella lo piensa que soy un don nadie, se respeta, pero incentivar este odio, eso es lamentable. No tengo que darle explicaciones a la señora, ni a nadie, es innecesario, no es relevante. Salí a desmentirla porque su intención no es solamente hablar, es generar odio, que ya lo hizo durante un año”, expresó indignado para las cámaras de Panamericana TV.

Director de academia donde trabaja Anthony Aranda reta a Magaly a mostrar sus declaraciones sin editar

En otro momento, la pareja de Melissa Paredes resaltó que no entiende los motivos por los que Magaly le dedica tantos minutos en su programa si lo considera un “mamarracho”.

“Si dice que soy un bueno para nada, un mamarracho, un don nadie ¿Por qué me dedica tantos minutos en su programa? ¿Ese mamarracho te da rating? ¿No entiendo?” , resaltó Anthony Aranda.

Finalmente, el bailarín manifestó que no tiene por qué aclarar sus ingresos porque es algo que solo le importa a él. “Lo conversaré con mi abogado. Yo creo que así se gane 10 soles mensuales, usted señora no me paga a mi nada, me parece un poco desatinado tener que hablar qué clase de persona eres por cuánto ganas. ¿Por eso tiene que criticar?”, enfatizó.