SE ACHORÓ. Anthony Aranda se pronunció luego que el portal Instarándula compartiera un video de TikTok donde se le observa a Melissa Paredes pagando con su tarjeta en una tienda local, mientras que el bailarín recibe el vuelto. El ‘Activador’ explotó contra Samuel Suárez y le envió un mensaje en su cuenta de Instagram.

“ Ese man Samu, qué gracioso, jajaja. Le encanta poner cualquier rumor editado como noticia, jajaja , pero no voy a negar que es divertido hasta yo me rio cuando dice algo de mí”, escribió.

El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, no desaprovechó la oportunidad para responderle y asegurarle que los videos de su plataforma solo son editados en música y el acercamiento a las imágenes.

“Ese activador, jajaja, ahorita no joven, estamos bien ocupaditos buscando las boletas de venta de Samahara en la Sunat (...) Aquí la única edición que hay son las musiquitas y los zoom. Si tienes alguna cosita que aclarar abrimos quiosco en unas horas y lo atendemos con mucho gusto. Gracias a todas las ratujas por siempre estar al pendiente”, resaltó.

Anthony Aranda responde a Samu.

LEE TAMBIÉN: Cumbiambera Arantxa jura que encontró brasier de Giuliana Rengifo en el cuarto de su novio

EL VIDEO DEL ACTIVADOR Y MELISSA EN TIKTOK

Instarándula difundió un video donde Melissa Paredes entrega su tarjeta de crédito a la caja de la tienda de muebles para pagar y mientras que ella contesta su teléfono se observa al ‘Activador’ recibiendo algún tipo de dinero. Esto generó los comentarios de Samu.

“Ahí el activador contando los chibilines, aunque hay otro video que circula en TikTok. Jaja, este es el video de TikTok, entonces Melissa paga y él recoge el vuelto (...) Se pasan las ratujas , quien pague y quien reciba el vuelto eso en realidad no nos importa, jaja. ¿Tú te percatas esos detallas? El tema de quien pago o no es relativo, ambos trabajan y se pueden pagar, no creo que Melissa sea la del billete”, remarcó el comunicador.

TROME | Anthony Aranda y Melissa Paredes en video