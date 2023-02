No se quedó callado. Después de que la vidente Mónica Galliani indicará en ‘Amor y fuego’ que Anthony Aranda podría ser un agresor, el ‘Activador’ no se quedó callado y le respondió.

Mediante un mensaje enviado al WhatsApp de una de las reporteras de Rodrigo González, el ‘Activador’ se mostró enojado por la afirmación de Galliani

“Un poco más de tino para hablar de alguien, yo jamás he tenido algún problema por agresión o algo parecido como para que alguien que ni me conoce asegure que soy agresor”.

Aranda expresó que no se puede hablar deliberadamente de alguna figura pública: “Que alguien salga a decir que soy un agresor y certificando. Un poco más de tino y sentido común, no se puede hablar así de alguien conocido”.

Tras escuchar el mensaje, Mónica respondió: “Yo me he sentado a leer mis cartas e interpreto, no me invento nada. Si las cosas que salen no te agradan, mil disculpas es lo que hay. Finalmente, tú (Melissa) eres la que sabe que es lo que sucede en cuatro paredes ”.

Activador arremete contra vidente que indicó que podría ser agresor: “Un poco más de tino y sentido común”. Video: Willax

