NO SE QUEDA CALLADO. El bailarín Anthony Aranda le hizo frente a Magaly Medina luego que en su reciente programa de ATV lo calificara de “muerto de hambre”. La pareja de Melissa Paredes resaltó que se gana la vida trabajando dignamente como bailarín, coreógrafo y director de baile.

Al inicio, Anthony lamentó que el canal ATV permita que Magaly Medina “denigre, insulte y difame públicamente”. “Trabajar haciendo arte, ser director de baile, coreógrafo, bailarín, ¿es ser un muerto de hambre? Es una pena que el tener poder en la televisión permita que use su programa para ofender, difamar, insultar y denigrar a las personas. Es una lástima que, ante la falta de argumentos, no le quede más que insultar”, e scribió en su red social.

“ Señores de ATV sean más responsables y respetuosos con las personas , el hecho de permitir el maltrato y la difamación, promoviendo el odio, los hace corresponsables. Dejen de fomentar el maltrato, tengan en cuenta que sus ofensas y maltratos, afectan a más personas”, añadió.

Finalmente, el bailarín se dirigió directamente a Magaly Medina, a quien dijo que no conoce; sin embargo, le deseó que algún día sea mejor persona. “Gracias a Dios, la vida me formó una personalidad fuerte y sé lo que soy y quién soy, pero no tienen derecho a maltratarme y menos a nivel nacional, aprovechar el poder que tiene, por contar con una ventana que se lo permite todo lamentablemente; no le deseo nada malo, no la conozco, espero que algún día logre ser mejor persona”, concluyó.

Anthony Aranda: ¿Qué le dijo a Magaly Medina?

