Antonio Cartagena dice que gana 20 soles por concierto pero maneja este carrazo [VIDEO]

Como se sabe, Antonio Cartagena ha sido acusado por su expareja por no pasar la pensión de alimentos que necesita su hija. Además de no querer pasarle la manutención a su hija, la madre de la pequeña aseguró que el salsero no quería reconocer a su hija.

"Si yo quiero no pongo mi apellido. Si tú quieres ponle mi apellido, pero no es necesario. No me importa si soy o no soy su padre. No lo voy a reconocer. No me interesa, no quiero (ser su padre)", dijo Antonio Cartagena en una parte de la conversación con su expareja.



"Deja de estar poniendo: 'tu hijo, tu bebé', no quiero que me pongas nada. No me interesa, no quiero. Si quieres te voy a seguir mandando plata, no me importa. No le pongas mi apellido, no quiero saber nada. Si quieres le pones el apellido y si yo quiero lo reconozco o no" , manifestó Antonio Cartagena en el audio.



Posteriormente, Antonio Cartagena ofreció disculpas por las declaraciones que tuvo. "No tengo ni tuve una relación con esa señora. Es más, todo esto ha sido planificado de la manera más vil, porque soy víctima de una extorsión. Ella me pidió 8 mil soles mensuales, sino haría un escándalo”.



El jueves 08 de marzo, Antonio Cartagena y su expareja asistieron a la audiencia en el Poder Judicial. En ella, el cantante aseguró que solo gana 20 soles por concierto. Sin embargo, al salir de la audiencia, el salsero se subió a un moderno carro y su brillante reloj relucía en su muñeca.

Tilsa Lozano aseguró que a Antonio Cartagena no le falta trabajo y tiene presentaciones prácticamente todos los fines de semana. Aún así, el salsero pretende pasar únicamente 100 soles de manutención a su hija, quien ahora se encuentra mal de salud.

