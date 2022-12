Antonio Cartagena aseguró que los temas personales que le ha tocado afrontar (demandas por manutención) no han afectado su carrera artística, pues se considera una buena persona que cuenta con el respaldo del público en cada presentación o producción que realiza. El salsero también contó que lanzará un nuevo disco y será uno de los artistas invitados al ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ que se emitirá por ATV este 31 de diciembre.

Antonio, ¿acabas de grabar un nuevo tema?

Me siento muy contento porque acabo de estrenar mi más reciente producción ‘Conmigo aprendió’.

¿Y esa letra que habla de jugar con los sentimientos?

Es la misma letra de ‘Pide perdón’, de ‘Si tú no estás’, de ‘Necesito un amor’. Está en esa línea, pero me siento muy contento porque el público ha sabido responder, no me ha abandonado y gracias por eso.

¿A pesar de los temas que tienes por manutención? algunos te critican por esa situación

Mira, los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y yo la verdad, como ser humano, sé salir adelante. De todo corazón, sé que no soy una mala persona, lo demuestra mi trabajo , la gente que me quiere, que me conoce, tengo a la familia que siempre está pendiente de mí y que siempre me ayuda y apoya en los peores y mejores momentos, que es lo más importante. Y nada, un saludo para el público que a pesar de todo, siempre me sigue.

¿Sientes que eso perjudica tu trabajo?

Para nada, ahí está mi público que me apoya.

¿Qué edad tienes?

45 para ti .

Sigues siendo coquetón

No, soy tal cual para cantar en el escenario y aquí afuera como persona.

¿Y la muchacha? ¿hay muchacha o no hay muchacha?

La muchacha está en la casa, los hijos, la familia que es lo más importante.

¿No estás enamorado?

Siempre he estado enamorado, desde chiquito, así que nada, todo bien.

De repente tienes tu corazoncito ahí guardado

Todos tenemos un corazón para dar y recibir, pero soy una persona muy reservada.

Ahora que ha venido un productor como Sergio George, ¿aspiras a tener un productor como él?

La verdad, he tenido muy buenos productores. Cuando trabaja en la RPM (Ralph Mercado) de conversar, sentados en una oficina, en distintos escenarios como el Miami Arena o Nueva York con muchos, así que a mí no me llama la atención de momento hacer algo bonito con él. Yo soy una persona que pudo hacer grandes cosas con el gran Ralph Mercado, que hoy Dios lo tiene en la gloria, una persona maravillosa. De ahí en adelante eso me sirvió para posicionarme en el mercado musical y entregarle a la gente lo que sé hacer, con humildad, que es la música salsa.

¿El Grammy será tu meta para el 2023?

Para el 2023 se vienen muchas cosas. Acabamos de regresar de Colombia, me recibieron con mucha efusividad, no tengo palabras para expresar eso. Las muchachitas de 16 años se saben las canciones mías y eso creo que es el reflejo del legado de mi música. Y este 2023 estamos en Ecuador, en un festival muy importante con Víctor Manuel, con Adolescentes y Orquesta, con el grupo Caliente de Ecuador, en Guayaquil, Quito, y regreso a Colombia en la quincena de enero. Estoy muy contento con todo el trabajo que se presenta, hay expectativas para viajar al extranjero, para ir a Europa y espero que se concreten esas cosas que han estado postergadas por la pandemia que aún no pasa, pero con pandemia y todo hay Antonio Cartagena.

