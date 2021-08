La madre de la hija de Antonio Cartagena está reclamando que le pase la pensión de alimentos a su hija tras 20 meses de no darle nada. El cantante está preparando un videoclip, sin embargo, no le ofrece ayuda a su pequeña.

“Ha hecho su nuevo videoclip. Se gasta entre 2 a 3 mil soles para grabar un tema. El videoclip es otro presupuesto”, dijo Roxana Valiente al programa Magaly Tv. La firme después de enterarse que el cantante va a gastar esta cantidad en elaborar el video mientras a su hija no le pasa nada.

Valiente calificó como “maldito” y “desgraciado” a Antonio Cartagena y aseguró que la deuda ya supera los 14 mil soles.

“Antonio no es un muerto de hambre, pero tampoco es un hombre que se muere en plata. Debe tener sus ahorros, es productor musical y compositor; tiene trayectoria. Sé que trabajo no le va a faltar, pero que cumpla con su hija. Ella, mi hija, no es huérfana”, dijo.

Valiente contó que el salsero le envió una carta notarial para que no vaya a “merodear por su casa” y exponga a su “presunta hija”.

