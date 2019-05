Antonio Pavón se defiende tras insultos: "Si te digo: 'eres indio marginal' y tú te sientes aludido, ese es tu problema”

Nuevamente en el ojo de la tormenta y por los mismos motivos. El español Antonio Pavón recientemente protagonizó un bochornoso incidente en sus redes sociales cuando una periodista le preguntó por su viaje a Marruecos.

"¿No que no tenías dinero", le escribió la usuaria de Instagram. Ante esto, Antonio Pavón respondió así por interno: "India marginal, he traído cocaína de tu país, la he vendido y me he dado un viajecito".

Como se sabe, esta no es la primera vez que el español usa estas palabras ofensivas. Con su amiga Aneth Acosta también ocurrió lo mismo y estuvo en la mira de Migraciones. Ahora, Antonio Pavón, se comunicó con el programa de Mónica Cabrejos para dar su descargos.

Antonio Pavón indicó que él siempre se defenderá de las ofensas, aún cuando no usen groserías, porque él considera 'cobardes' a quien lo cuestionan a través de las redes sociales, aprovechándose del anonimato.

"Lo que no soporto y no voy a tolerar nunca en mi vida es gente faltosa, sobre todo gente en las redes sociales que son unos cobardes, que se esconden detrás de las redes sociales para faltar el respeto, y no es necesario insultar para ofender. Esta chica me dice: ‘¿tú que no tienes dinero para pagar la pensión de tu hijo?’ ‘¿Señorita quién es usted para juzgar lo que yo hago? ¿A usted qué le importa lo que le paso a mi hijo?'", refutó Antonio Pavón.

Eso no fue todo. El español se considera a sí mismo una persona respetuosa, pero si siente que alguien le falta el respeto, él no dudará en contestar... y de la peor manera. Incluso, señaló que si él dice 'indio marginal' a otra persona, y se siente aludido, es problema del otro.

"Como en todos los países existe gente maleducada, da igual que sea Perú, España, donde sea, siempre existe gente mal educada y esa gente que se enfrenta a mí, les voy a dar donde más le duele (...) Yo me considero un chico respetuoso. Si tú me faltas el respeto, yo voy a ir a muerte. Que quede claro que el que se pica, ajos come. Si yo te digo a ti: ‘eres un indio marginal' y tú te sientes aludido, ese es tu problema", declaró Antonio Pavón.