EN POLÉMICA. A pesar de que hace tan solo unos meses le propuso matrimonio a su novia, Antonio Pavón fue descubierto siéndole infiel en el reality español ‘Casa Fuerte’, donde fue captado en situaciones comprometedoras con su compañera de programa.

El torero, que lleva dos meses encerrado en la casa, fue grabado mientras estaba en el baño con Samira. En las imágenes, se ve cómo ella sale y luego el la sigue con poca ropa. Finalmente ambos se meten a la cama destando gran controversia.

Joi Sánchez, la prometida de Antonio Pavón, vio la grabación en vivo y soltó algunas lágrimas por la traición. “Lo que tenga que hablar lo hablaré con él en privado. Me he quedado helada”, dijo la modelo peruana. “Lo conozco muy bien y lo he visto diferente, me imagino que está con la consciencia”, agregó.

Por su parte, el español se mostró arrepentido y dijo seguir enamorado de su novia. “La única mujer que hay en mi mente y en mi corazón se llama Joy. Lo que yo siento por ella es el amor más grande que hay en este planeta. La he cagado y soy consciente”, reconoció.

Antonio Pavón le fue infiel a su novia peruana en reality español