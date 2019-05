Magaly Medina llamó 'malagradecido' a Antonio Pavón: "Muerdes la mano de quien te dio de comer" | VIDEO

Magaly Medina no se guardó nada. La periodista tomó unos minutos de su programa en ATV para responderle claro y directo al español Antonio Pavón luego que él la calificara de 'marginal' e 'hipócrita'.

Ambos mantenían una buena amistad desde hace muchos años por la cercanía del torero con el esposo de Magaly Medina, el notario Alfredo Zambrano. Sin embargo, según la conductora, las cosas empezaron a cambiar cuando ella apoyó a Sheyla Rojas tras la disputa que mantuvo con Antonio Pavón por su hijo.

El miércoles por la noche en ' Magaly TeVe: La Firme', la conductora le recordó a Antonio Pavón cuando él apareció por primera vez en TV peruana en el año 2011, en el antiguo programa de la Urraca.

Incluso, Magaly Medina manifestó que Antonio Pavón le escribió por Whatsapp, pero ella lo bloqueó. Al ver esto, el español optó por escribirle al 'Loco Wagner' y le dedicó una sarta de insultos irrepetibles.

Antonio Pavón se defiende

Pero eso no es todo. Según Magaly Medina, Antonio Pavón pensó que como el problema solo era con ella, podía seguir manteniendo una conversación normal con Alfredo Zambrano. Ante esto, la conductora le puso el parche:

"Él separa a mi esposo de mí y este poco hombre no sabe que un caballero que está casado, cuando insultan a su esposa, también se siente insultado. No eres bienvenido a mi casa y esta vez no te sentarás jamás en mi mesa, Antonio Pavón", declaró Magaly Medina.

La conductora también difundió el video del 2011 cuando Antonio Pavón hizo su debut en TV como modelo de una marca de ropa. En ese entonces, Magaly Medina le dio la oportunidad porque en ese entonces empezó a salir con Alfredo Zambrano, quien era amigo del torero.

"Así, malagradecido, mira cómo muerdes la mano de quien te dio de comer. Esta india, marginal, esta peruana, esta cholita a la que tu has insultado, que sí tenía un nombre en este país, te dio la mano y no solo esa vez, para meterte a la TV peruana, también en mi reality, te hiciste conociste, te fuiste a otro canal, donde te defendí con la misma bravura con la que te metí en la TV. Esta marginal, ¡malagradecido!", puntualizó Magaly Medina.