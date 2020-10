El torero Antonio Pavón aseguró que Sheyla Rojas es ‘una mala persona’ y busca embarrarlo con sus escándalos, luego de que el abogado de la rubia aseguró que no cumple hace 5 años con la pensión de su hijo.

“El abogado de Sheyla es un auténtico sinvergüenza, pues dice mentiras. Quiere victimizarla y embarrarme a mí. Todos saben que soy dedicado con mi hijo, lo acompaño a sus terapias y operaciones. Además, cumplo puntualmente pasando mil soles a Antoñito”, dijo Pavón desde España para En Exclusiva.

Asimismo, revela que su pequeño hijo no estaría asistiendo a sus citas médicas. “Mi hijo no asiste a sus citas médicas desde que no estoy con él y le prohíbe pasar vacaciones con su familia en España. Por culpa de Sheyla sufrimos todos, es una mala persona”, agregó.

Antonio, el abogado de Sheyla dice que la pensión es de 3 mil 500 soles mensuales. ¿Eso estás abonando?

Antes ganaba más y pasaba más. Ahora cobro menos y no puedo pasar tanto, pero siempre les deposito. Sheyla quiere arrastrarnos a todos y embarrarnos con sus escándalos.

El abogado dice que nunca prohibió a su hijo viajar a España.

El pasado diciembre, que estuve en Lima para traer a Antoñito a pasar vacaciones de Navidad en España, Sheyla no quiso firmar el permiso notarial.

DEMANDARÁ A RUBIA

En tanto, el examigo de la rubia, Irvin Vera, comentó en el programa ‘Amor y fuego’ que piensa iniciar un proceso legal en contra de la rubia por decir que está lucrando con su nombre.

Además, contó que envió dos cartas notariales, una al futbolista Luis Advíncula y otra a Sheyla, y reiteró que mostró las conversaciones que tuvo con ambas figuras por las constantes amenazas que recibía y pidió garantías para su vida. (D. Bautista)