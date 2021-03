MUTUO ACUERDO. Antonio Pavón fue entrevistado por una reportera de Amor y Fuego sobre las razones por las que viajará con su hijo a España. El integrante de realities indicó que Antoñito vivirá con él porque Sheyla Rojas se queda a trabajar en México.

Durante toda la entrevista, Antonio Pavón se refirió a Sheyla Rojas en buenos términos y precisó que tiene su autorización para viajar con el menor. “He venido a recoger a Antoñito porque Sheyla y yo hemos coordinado de la mejor manera que él viaje a España. Ella está en México porque le han salido propuestas de trabajo”.

Antonio Pavón también señaló que no hubo problemas con los permisos legales. “Entre Sheyla y yo hemos coordinado de la mejor manera para el permiso de viaje. Ella me comentó que tiene la idea de quedarse, de trabajar ahí, y me dijo si yo podía recoger a Antoñito”.

REENCUENTRO CON SUS ABUELOS

En otro momento de la entrevista, Antonio Pavón dijo que no sabe por cuánto tiempo se quedará viviendo con Antoñito. “A mí me gustaría que fuese siempre, nosotros somos una familia muy unida. Lógicamente a mí me gustaría que estuviese siempre conmigo, pero eso se verá más adelante”.

El aficionado a los toros agregó que la decisión fue tomada desde el momento en que Sheyla viajó a México. “Los vuelos de Europa estaban cerrados, tuve que guardar mi cuarentena, pero todo estuvo coordinado”.

Antonio Pavón contó que su hijo estuvo muy bien cuidado por la hermana de Sheyla Rojas. “Yo entiendo que un niño tiene que estar con mamá o con papá, si a Sheyla le han salido nuevas propuestas de trabajo, Antoñito puede pasar más tiempo con el papá”.

LE DESEA LO MEJOR

En setiembre de 2020, Antonio Pavón expresó su preocupación por los viajes que hacía Sheyla Rojas. “El tiempo me está dando la razón a mí y a mi hermana. Hablábamos siempre que nos preocupaba mi hijo, que estaba siempre solo con la nana, que estaba alejado de la familia”, comentó también para el programa Amor y Fuego.

En esta entrevista, Antonio Pavón refiere que Sheyla Rojas puede hacer lo que desea con su vida y que su única preocupación es su hijo. “Yo también tengo amigos agricultores que tienen fincas, que son ganaderos (...) La verdad que ahí no me meto, no tengo que opinar nada de eso”, continúa el integrante de realities.

“No me meto en la vida de Sheyla, no tengo que opinar nada al respecto. La verdad que ahora mismo me encuentro muy tranquilo, muy contento, vivo feliz, estar rodeado de mi familia y de mi novia, me va muy bien el trabajo. No quiero pelear con nadie y por supuesto, llevarme lo mejor posible con la mamá de mi hijito”, señaló Antonio Pavón.

