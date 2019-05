Antonio Pavón volvió a llamar "india marginal" a una peruana que criticó su viaje a Marruecos

Otra vez en el ojo de la tormenta. Tal como sucedió en diciembre pasado cuando Antonio Pavón llamó "india marginal" a la ‘influencer’ y fashion blogger peruana Aneth Acosta., esta vez el torero lo hizo con una usuaria en Instagram que lo criticó.

Antonio Pavón publicó una foto en Marruecos en su cuenta de Instagram, por lo que una usuaria le preguntó a la ex pareja de Sheyla Rojas: "¿No que no tenías dinero".

Esto debido al pedido de Antonio Pavón pidió bajar LA pensión alimenticia de S/. 3,500 a S/. 1,500 soles para Antoñito, hijo que tiene con Sheyla Rojas, aunque el juez lo declara infundado.



Antonio Pavón no le respondió en el mismo comentario, sino en un mensaje privado en Instagram: "India marginal, he traído cocaína de tu país, la he vendido y me he dado un viajecito", escribió.



Así como en este caso y el de Aneth Acosta, no es la primera vez que Antonio Pavón insultó a usuarios, ya en abril pasado cuando varios usuarios lo llamaron "misio" y "mantenido", el torero arremetió contra los cibernautas.



Después que el audio donde insulta a Aneth Acosta se viralizó, se sospechó que Antonio Pavón regresaría a España, pero la ex pareja de Sheyla Rojas se quedó en Lima.

Antonio Pavón insultó a usuaria en Instagram. Antonio Pavón insultó a usuaria en Instagram.