Walter Arturo Lozada, gerente general de la orquesta Armonía 10, confirmó que no se presentarán en el evento que organiza el club Remanso de Comas, anunciado como el ‘primer concierto presencial del 2021′.

Debido a que la Municipalidad de Comas indicó que no habían dado el premiso para dicho evento y sumado a las críticas que generó el anuncio del concierto, el director de Armonía 10 indicó que la orquesta da un paso al costado para evitar entrar en dimes y diretes.

“Voy a llamar (al empresario que los contrató) y le voy a decir que lamentablemente ya no vamos a poder ir. Tenemos un prestigio de 49 años. Armonía nunca ha estado metido en ‘dimes y diretes’ ni figuretismo ni ampays”, indicó Walter Lozada a El Popular.

Asimismo, el líder de Armonía 10 calificó como ‘injusto’ los cuestionamientos que los usuarios hicieron contra la orquesta de cumbia, tras el anuncio de su masivo evento.

“Como hermano mayor y como cabeza de esta empresa ya he tomado la decisión, he preferido no ir para seguir haciendo de esto una comidilla. A nosotros no nos gusta que nos toquen el nombre”, precisó.