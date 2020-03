Armonía 10 sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar que transmitirá un concierto online en sus cuentas de Facebook y YouTube como parte del Alternativo Music Festival por la cancelación de sus shows debido al Estado de Emergencia Nacional por el brote del coronavirus en el Perú.

Cuando comenzó la transmisión en vivo varios cibernautas comenzaron a ver la transmisión online, sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los comentarios.

“Armonía 10 me hizo pensar en salir. 1 hora después volví a mí ser común: literalmente siempre he vivido en cuarentena y recién me estoy dando cuenta”; “el concierto de Armonía 10 fue el éxito” o “lo que me he reído con los comentarios en el live de Armonía 10”, fueron algunos de los comentarios.

La agrupación decidió organizar esta transmisión en sus diferentes plataformas para todos sus seguidores que se encuentran en cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Los comentarios del concierto de Armonía 10 lo son todo xdxd pic.twitter.com/Fevrg5FnEN — BsbryanOficial (@BsbryanOficial) March 18, 2020

Inserte los mejores comentarios del concierto de Armonia 10 aquí 👇🏻 pic.twitter.com/GkRxjwscTS — claudia vanessa (@cbbbtcito) March 18, 2020

Lo mejor de mi día fue Armonia 10 y los comentarios de la transmisión. ❤️



Mañana un live de Aguamarina, por favor, y así toda la semana. Gracias. pic.twitter.com/2Ya0AxPKSi — Edwar Apaza Zavala (@EdwarApaza) March 18, 2020

Los comentarios del concierto en vivo de Armonia 10 me hacen el día ptm pic.twitter.com/W29ZemXj43 — Hey Arnold! (@arnoldsuarezg) March 18, 2020

Lo que me he reído con los comentarios en el live de Armonia 10 🤣🤣 ptm — Viviana»♥✌ (@viviana345) March 18, 2020

¿Enserio hay gente que creía que Armonía 10 se iba a juntar para dar el concierto en vivo? JAJAJAJAJAJA — Anthony Balboa (@el9delacalle) March 18, 2020

Ver el concierto de armonía 10 me dio más sed ☹️ — Samantha Malpica (@samanthaMch) March 18, 2020

Armonía 10 dijo desde el inicio VAMOS A TRANSMITIR EL CONCIERTO DE EL FESTIVAL ALTERNATIVO 5...que culpa tienen de que no leas bien, como mongol diciendo estafa — Awante el mostrito (@b_o_h_) March 18, 2020

Lo más productivo que hice hoy fue ver el concierto de armonía 10 — 🍂H🍂 (@haruavaloscay) March 18, 2020