El líder de Armonía 10, Walter Lozada, anunció que hoy sabrá si el concierto presencial de su agrupación se realizará este domingo, en ‘El Remanso’, a raíz que el alcalde de Comas, Raúl Díaz, señaló que ese evento no contaba con permiso.

Señor Lozada, ¿es cierto que el concierto presencial ya no va?

Estamos esperando lo que diga el área legal y técnica de la Municipalidad de Comas. Si dicen que no, no va. El dueño del local campestre hizo todos los protocolos basado en lo que lanzó el Ministerio de Cultura. Seré respetuoso de lo que digan, tenemos una trayectoria de 49 años y no estamos para pasar por encima de la ley.

Se debe sentir incómodo por todo esto…

Nunca había pasado algo así, hasta he llorado de la cólera, porque he cuidado mucho el prestigio de mi empresa para que en un día la gente te lapide. Muchos ignoran las leyes y normas. No hemos hecho las cosas porque queremos, somos muy respetuosos de la ley.

Entonces, ¿por qué la Municipalidad aduce que dicho evento no cuenta con el permiso correspondiente?

El alcalde dijo que no estaba de acuerdo con esa actividad sin haber leído (las normas), es uno más de los que ignoran las cosas. Si leen las 38 páginas de normas dadas por el Gobierno, se darán cuenta que cualquiera no hace un espectáculo porque genera mucho gasto. Hay que contratar ingenieros, técnicos y arquitectos para que vean la infraestructura y se respete el distanciamiento social.