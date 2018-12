Gisela Valcárcel pidió disculpas a Michelle Soifer en 'El artista del año: el dúo perfecto' al indicar que la participante de 'Esto es Guerra' no había hecho el pico más alto de rating en el programa del sábado pasado.

"Cuando uno se equivoca debe pedir disculpas, algunas cosas se pueden malinterpretar, me encanta saber que he aprendido a disculparme y me ha cambiado la vida", comenzó Gisela Valcárcel.

"Quise decirte que no eras responsable de los resultados, quise quitarte aligerarte la carga y terminé diciendo que no nos dabas rating a nosostros, reculo mis palabras, te pido disculpas a ti, Michelle Soifer y a los participantes de Esto es Guerra", continuó Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel también le pidió disculpas a Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, que aseguró que Michelle Soifer sí hace los picos más altos de rating durante 'El artista del año: el dúo perfecto'.

"Creo que en la fuerza de un equipo y en América somos un equipo, me quiero sumar a ese equipo, sin cometer esos errores que uno dice en vivo", sostuvo Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel pidió disculpas a Michelle Soifer. (Video: El artista del año)

Sin embargo, Michelle Soifer siguió con su soberbia tal como sucedió hace una semana, pues la integrante de 'Esto es Guerra' sostuvo que había hecho los picos más altos de rating.

Al parecer esto tampoco le gustó a Gisela Valcárcel, quien le recordó a Michelle Soifer que siempre hay que ser humildes en la vida.

"Debemos aprender algo, Michelle (Soifer): ser humildes. La humildad te va llevar a terrenos que tu Dios te tiene preparado. Sin la humildad no se puede llegar a ningún lado. Sin la humildad, llega alguien te pincha el globo y te destruye, en la vida tenemos que ser humildes", indicó Gisela Valcárcel ante la mirada atónita de 'Michi'.

"Siempre supe que yo no lideraba, que lideraban mis invitados, ellos eran los que hacían el rating y soy yo la que tengo que decirle gracias, si el público los sigue eligiendo a ustedes, te vas dar cuenta porque la gente siempre habla claramente, pero siempre te quiero decir algo, Michelle: si en esta vida no se aprende a ser humilde, ya no hay forma", sostuvo Gisela Valcárcel.

Mientras Gisela Valcárcel continuaba dándole una lección de humildad a Michelle Soifer, a la integrante de 'Esto es Guerra' se le notaba incómoda.

"Hay chicos y chicas que aprenden de nosotros. La televisión no enseña, pero influye (...) Me quedo con 'vamos con la humildad'", finalizó Gisela Valcárcel ante la sonrisa molesta de Michelle Soifer.